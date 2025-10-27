Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    घर के बाहर खड़ी लोडर में पड़ोसी ने लगा दी आग, CCTV में कैद हो गया सबकुछ; देखें VIDEO

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:39 PM (IST)

    कानपुर के सचेण्डी कस्बे में राहुल कुशवाहा नामक व्यक्ति के घर के बाहर खड़ी लोडर में पड़ोसी अजीत दिवाकर ने आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी आग लगाते हुए कैद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आग लगने से लोडर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीसी कैमरे में आग लगाते दिखा पड़ोसी युवक

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी कस्बे में घर के बाहर खड़ी लोडर में पड़ोस में रहने वाले युवक ने देर रात आग लगा दी। आग लगाते हुए युवक सीसी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस आरोपित युवक की तलाश में जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सचेंडी कस्बे के लंका रोड निवासी राहुल कुशवाहा के पास टाटा की एक लोडर है, जिसे उन्होंने घर के बाहर खड़ा किया था। देर रात लोडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इलाकाई लोगों ने लोडर में लगी आग देखकर राहुल को जानकारी दी और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि लोडर पूरी तरह से आग की चपेट में आकर खाक हो गया।

    राहुल ने जब सीसी कैमरे देखे तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाले अजीत दिवाकर ने लोडर में आग लगाई थी। अजीत खुले शीशे से कोई ज्वलनशील वस्तु लोडर के अंदर डालते हुए सीसी कैमरे में नजर आ रहा है। राहुल कुशवाहा ने युवक के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। सचेंडी इंस्पेक्टर दिनेश विष्ट ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।