घर के बाहर खड़ी लोडर में पड़ोसी ने लगा दी आग, CCTV में कैद हो गया सबकुछ; देखें VIDEO
कानपुर के सचेण्डी कस्बे में राहुल कुशवाहा नामक व्यक्ति के घर के बाहर खड़ी लोडर में पड़ोसी अजीत दिवाकर ने आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी आग लगाते हुए कैद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आग लगने से लोडर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी कस्बे में घर के बाहर खड़ी लोडर में पड़ोस में रहने वाले युवक ने देर रात आग लगा दी। आग लगाते हुए युवक सीसी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस आरोपित युवक की तलाश में जुट गई है।
सचेंडी कस्बे के लंका रोड निवासी राहुल कुशवाहा के पास टाटा की एक लोडर है, जिसे उन्होंने घर के बाहर खड़ा किया था। देर रात लोडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इलाकाई लोगों ने लोडर में लगी आग देखकर राहुल को जानकारी दी और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि लोडर पूरी तरह से आग की चपेट में आकर खाक हो गया।
#Kanpur सचेंडी कस्बे में घर के बाहर खड़ी लोडर में पड़ोस में रहने वाले युवक ने देर रात आग लगा दी। आग लगाते हुए युवक सीसी कैमरे में कैद हुआ है। pic.twitter.com/CprK1DC6Uo— UP Desk (@NiteshSriv007) October 27, 2025
राहुल ने जब सीसी कैमरे देखे तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाले अजीत दिवाकर ने लोडर में आग लगाई थी। अजीत खुले शीशे से कोई ज्वलनशील वस्तु लोडर के अंदर डालते हुए सीसी कैमरे में नजर आ रहा है। राहुल कुशवाहा ने युवक के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। सचेंडी इंस्पेक्टर दिनेश विष्ट ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।
