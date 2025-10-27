घर के बाहर खड़ी लोडर में पड़ोसी ने लगा दी आग, CCTV में कैद हो गया सबकुछ; देखें VIDEO

जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी कस्बे में घर के बाहर खड़ी लोडर में पड़ोस में रहने वाले युवक ने देर रात आग लगा दी। आग लगाते हुए युवक सीसी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस आरोपित युवक की तलाश में जुट गई है।

सचेंडी कस्बे के लंका रोड निवासी राहुल कुशवाहा के पास टाटा की एक लोडर है, जिसे उन्होंने घर के बाहर खड़ा किया था। देर रात लोडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इलाकाई लोगों ने लोडर में लगी आग देखकर राहुल को जानकारी दी और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि लोडर पूरी तरह से आग की चपेट में आकर खाक हो गया।