दिवाली पर आंखों को नुकसान पहुंचा रहे कार्बाइड वाले पटाखे, अकेले कानपुर में 22 को हुई इंजरी; एक मरीज की कार्निया फटी

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली त्योहार में जीएसवीएम मेडिकल कालेज के नेत्र रोग विभाग में कार्नियल इंजरी के 22 मामले अभी तक पहुंच चुके हैं। सभी मामले पटाखों के बारूद के आंख में जाने से हुए हैं। इसमें फतेहपुर के रहने वाले युवक की कार्निया बाजार में दीपावली के समय नए पटाखे के रूप में सामने आए कार्बाइड के धमाके से फट गई है। जिसकी सर्जरी नेत्र रोग विभाग में मंगलवार को की गई। जीएसवीएम मेडिकल कालेज के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ शालिनी मोहन ने बताया कि कार्बाइड वाले पटाखे आंख के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। इस पटाखे में कार्बाइड में पानी डालने से बनने वाली गैस में लाइटर से अचानक धमाका हो रहा है। जो कई मामलों में अधिक गैस के दबाव के कारण फट रहा है। जो आपको गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है।

अभी तक सामने आए 22 मामलों में ज्यादातर कॉर्निया इंजरी के मामले कार्बाइड वाले पटाखे के ही मिले हैं। लगभग सभी मामलों में बारूद और कार्बाइड जाने से आंख का काला मोतिया सफेद पड़ रहा है। कई मरीजों में ये कार्निया अल्सर बन रहा है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर के जिस युवक की कहानी कार्बोनेट पटाखे से फटी है।

उसकी सर्जरी कर दी गई है। दो और ऐसे मामले हैं, जिनकी कल सर्जरी की जाएगी। मंगलवार को हुई ओपीडी में अभी करीब 40 मरीज ऐसे पहुंचे जिनके आंख में बारूद मिला। ऐसे मरीज आंख में लालपन, आंसू आना और जलन की शिकायत लेकर ओपीडी पहुंचे थे।