LLR अस्पताल के पास चलती कार में लगी आग, सबस्टेशन से पानी लाकर किया काबू
कानपुर के एलएलआर अस्पताल के पास सोमवार देर रात चलती कार में अचानक आग लग गई। चालक और कारोबारी ने कूदकर जान बचाई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने 10 मिनट तक ट्रैफिक रोका। स्थानीय लोगों ने बिजली सबस्टेशन से पानी लाकर आग बुझाई। जाम के कारण फायर ब्रिगेड 20 मिनट बाद पहुंची, तब तक आग काबू हो चुकी थी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। एलएलआर अस्पताल के पास सोमवार देर रात चलती कार में आग लग गई। चालक और कार सवार कारोबारी ने कार से भागकर जान बचाई। घटना से अफरातफरी मच गई। पुलिस ने करीब 10 मिनट के लिए यातायात रोक दिया। आसपास के लोगों ने पास में स्थित बिजली सबस्टेशन से पानी लाकर आग बुझाई। सिपाही ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी। जाम के चलते 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सकी। तब तक आग बुझ चुकी थी
फर्रुखाबाद के कमालगंज में रहने वाले सौरभ अग्रवाल मशीनरी कारोबारी हैं। सोमवार को वह व्यापार के सिलसिले में शहर आए थे। एर्टिगा कार उनकी बहन दिव्या के नाम पंजीकृत है। देर शाम वह चालक मनोज के साथ लौट रहे थे। इस बीच, एलएलआर अस्पताल के पास चलती कार के इंजन से धुआं उठने लगा।
चालक मनोज ने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोकी और सौरभ अग्रवाल के साथ नीचे उतरे। देखते ही देखते आग भड़क उठी और कार आग का गोला बन गई। स्वरूप नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि आसपास मौजूद लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। कार सवार और चालक दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
