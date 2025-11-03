ब्लॉकचेन तकनीक से हेल्थ सेक्टर के मरीजों का डाटा रहेगा सेफ, दुनियाभर में इसी पर हो रहा काम
ब्लॉकचेन तकनीक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मरीजों के डेटा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह तकनीक दुनियाभर में तेजी से अपनाई जा रही है, जिससे मरीजों के डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित हो रही है। यह तकनीक न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपयोग हो रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। हेल्थ केयर क्षेत्र में मरीजों के डाटा और उपचार विधियों की जानकारी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया की नजर इस तरह के डाटा पर लगी है। डाटा सुरक्षा में ब्लाक चेन तकनीकी ही कारगर है। पीएसआइटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग में एआइसीटीई-अटल अकादमी ब्लाक चेन प्रयोग तकनीकी पर सोमवार से शुरू छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने ये बातें कहीं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी संस्थानों से लगभग 50 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। ब्लाक चेन तकनीकी और इसके भिन्न प्रयोग पर केंद्रित संकाय विकास कार्यक्रम आठ नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन एचबीटीयू के कंप्यूटर साइंस विभाग के डीन प्रो. रघुराज सिंह ने किया।
उन्होंने ब्लाक चेन तकनीक की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। संस्थान के निदेशक डा. राघवेंद्र सिंह ने बताया कि विभिन्न सत्रों में ब्लाकचेन की संरचना, स्मार्ट कान्ट्रैक्ट्स, वित्तीय लेनदेन, डेटा सुरक्षा, हेल्थकेयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और शिक्षा में इसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा की जाएगी।
