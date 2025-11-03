ब्लॉकचेन तकनीक से हेल्थ सेक्टर के मरीजों का डाटा रहेगा सेफ, दुनियाभर में इसी पर हो रहा काम

जागरण संवाददाता, कानपुर। हेल्थ केयर क्षेत्र में मरीजों के डाटा और उपचार विधियों की जानकारी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया की नजर इस तरह के डाटा पर लगी है। डाटा सुरक्षा में ब्लाक चेन तकनीकी ही कारगर है। पीएसआइटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग में एआइसीटीई-अटल अकादमी ब्लाक चेन प्रयोग तकनीकी पर सोमवार से शुरू छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने ये बातें कहीं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी संस्थानों से लगभग 50 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। ब्लाक चेन तकनीकी और इसके भिन्न प्रयोग पर केंद्रित संकाय विकास कार्यक्रम आठ नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन एचबीटीयू के कंप्यूटर साइंस विभाग के डीन प्रो. रघुराज सिंह ने किया।