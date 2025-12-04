नशा करने से रोका तो दोस्त के साथ मिलकर नेत्रहीन बड़े भाई को उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता,कानपुर। शहर का दक्षिण इलाका बीते 24 घंटो में दो हत्याओं थर्रा उठा। गुजैनी में संपत्ति विवाद में हत्या के बाद बर्रा में नशेबाजी के विरोध पर छोटे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नेत्रहीन बड़े भाई की सिर पर लोहे की राड और चाकू मारकर हत्या कर दी। शोर सुनकर बड़ी बहन ऊपर पहुंची तो आरोपित छोटा भाई मौके से भाग निकला जबकि उसके साथी को उसने शोर मचाकर मुहल्ले के लोगों की मदद से दबोच पुलिस को सौंप दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पर डीसीपी दक्षिण दीपेंद्रनाथ चौधरी सर्किल फोर्स और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद साक्ष्य जुटाए। हत्यारोपित भाई की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

बर्रा विश्वबैंक एच-ब्लाक कालोनी निवासी चंदन पेटिंग करता है और वह बहन कंचन और 42 वर्षीय बड़े भाई नेत्रहीन कुंदन के साथ रहता है। बहन कंचन के मुताबिक, छोटा भाई चंदन पेंटिंग का कार्य करता है। चंदन आए दिन घर में दोस्तों को लाकर शराब पीता था, जिसका बड़े भाई कुंदन विरोध करते थे। बुधवार रात चंदन अपने दोस्त राजू चौरसिया के साथ शराब पीकर पहुंचा, घर आकर फिर शराब पीने लगा।

रात करीब एक बजे चंदन मुहल्ले में रहने वाले अपने साथी राजू चाैरसिया के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इस दौरान दोनों तेज आवाज में बातें करते हुए गाली गलौज कर रहे थे। जिसका बड़े भाई कुंदन ने विरोध किया तो दोनों उससे गाली गलाैज करने लगे। इस दौरान उन्होंने पास में पड़ी लोहे की राड और चाकू से नेत्रहीन कुंदन के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार करके उसकी हत्या कर दी।