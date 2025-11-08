'घर से उठवाकर मर्डर करवा दूंगा...', कानपुर में अखिलेश दुबे का करीबी बनकर BJP नेता को दी धमकी

जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा के श्रम प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक व गोविंद नगर निवासी अनिल त्रिपाठी को पुलिस अधिकारी बन एक व्यक्ति ने अखिलेश दुबे के करीबी को लेकर धमकाया। कहा कि मैं तुमको घर से उठवा लूंगा और उल्टा लटका मारूंगा। तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा। उस नंबर के ट्रू कालर में दो नाम लिखे थे।

पीड़ित ने शुक्रवार को पुलिस आयुक्त से मिलकर गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले ने गाली देते हुए पूछा कि भूपेश अवस्थी को जानते हो और गाली देने लगा। घर से उठवाकर मर्डर कराने की धमकी दी।

बोला- फर्जी मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवा दूंगा। उसने संगठन के कई नेताओं का नाम लेकर कहा कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और तुम भूपेश अवस्थी के समर्थन में पत्र लिखोगे। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने जांच के आदेश दिए हैं।