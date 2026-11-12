यूपी चुनाव: झांसी से बांदा तक 20 सीटों पर दो दिनों तक चलेगा भाजपा का मंथन, जुटेंगे कई दिग्गज नेता

जागरण संवाददाता, कानपुर। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। गुजरात से विधायक और प्रदेश के सह प्रभारी जगदीश भाई पटेल 14 और 15 नवंबर को दो दिवसीय बुंदेलखंड प्रवास पर रहेंगे।

इस दौरान वह झांसी और बांदा में संगठन की अलग-अलग श्रेणियों की बैठकें कर चुनावी रणनीति को धार देंगे। उनका फोकस बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और विधानसभा क्षेत्रों में संगठन की मजबूती पर रहेगा। इस दौरान वह कानपुर-बुंदेलखंड की 20 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।