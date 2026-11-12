यूपी चुनाव: BJP के 68 प्रतिशत विधायकों का कट सकता है टिकट, संगठन के सर्वे से बढ़ी नेताओं की चिंता

डॉ. राकेश राय, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा के लिए गोरखपुर क्षेत्र के आंतरिक सर्वे में वर्तमान विधायकों की रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। संगठन के तीन स्तरों पर कराए गए आंतरिक सर्वे में 34 में से 23 विधायकों की स्थिति जनता के बीच अच्छी नहीं पाई गई है।

यानी करीब 68 प्रतिशत विधायकों का प्रदर्शन पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इन विधायकों के टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौजूदा विधायकों के कट सकते हैं टिकट इस आधार पर यह कहा जा सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। यह सर्वे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश संगठन और प्रदेश नेतृत्व की ओर से अलग-अलग स्तरों पर कराया गया है।

इसमें विधायकों के कामकाज, क्षेत्र में सक्रियता, जनता के बीच उनकी पकड़, कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठन के भीतर उनकी स्वीकार्यता को प्रमुख आधार बनाया गया है। तीनों स्तरों से मिले अलग-अलग फीडबैक में कई विधायकों की स्थिति संतोषजनक नहीं बताई जा रही है।

खास बात यह है कि खराब रिपोर्ट केवल उन जिलों तक सीमित नहीं है, जहां भाजपा की विधानसभा चुनाव में कमजोर स्थिति रही है, बल्कि पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले जिलों में भी विधायकों को लेकर नाराजगी सामने आई है।