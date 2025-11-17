बिकरू कांड के आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री से कोर्ट ने किए 37 सवाल, जवाब के लिए मांगा समय
कानपुर की अदालत में बिकरू कांड के आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त से 37 सवाल पूछे, जिसके जवाब के लिए उसने समय मांगा। 2020 में बिकरू कांड के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था, जिसके बाद दयाशंकर को गिरफ्तार किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। अपर जिला जज 11 सुभाष सिंह की कोर्ट में बिकरू कांड में शामिल रहे दयाशंकर अग्निहोत्री के खिलाफ चल रहे हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में बयान हुए।
गवाही के आधार पर अभियोजन की ओर से 37 सवाल अभियुक्त से किए गए। अभियुक्त के जवाब (सफाई साक्ष्य) देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने अभियुक्त को सफाई साक्ष्य का अवसर दिया है।
दो जुलाई 2020 की रात हुए बिकरू कांड में गैंगस्टर विकास दुबे के साथ उसके गुर्गे दयाशंकर अग्निहोत्री ने भी पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। बाद में पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया था। 25 हजार का इनामी दयाशंकर वांछित चल रह था।
बिकरू की घटना के तीन दिन बाद कल्याणपुर पुलिस की पांच जुलाई 2020 को शिवली रोड जवाहरपुरम मोड़ के पास दयाशंकर से मुठभेड़ हो गई थी। उसके पैर में गोली लगी थी। उसके पास से पुलिस को एक तमंचा, दो जिंदा व दो खोखा कारतूस बरामद किए थे। इसी मामले में अभियोजन की ओर से गवाही पूरी हो चुकी है।
सोमवार को अभियोजन ने दयाशंकर से 37 प्रश्न पूछे। दयाशंकर की ओर से सफाई साक्ष्य के लिए समय मांगा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भाष्कर मिश्रा ने बताया कि सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
