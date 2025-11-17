बिकरू कांड के आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री से कोर्ट ने किए 37 सवाल, जवाब के लिए मांगा समय

जागरण संवाददाता, कानपुर। अपर जिला जज 11 सुभाष सिंह की कोर्ट में बिकरू कांड में शामिल रहे दयाशंकर अग्निहोत्री के खिलाफ चल रहे हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में बयान हुए।

गवाही के आधार पर अभियोजन की ओर से 37 सवाल अभियुक्त से किए गए। अभियुक्त के जवाब (सफाई साक्ष्य) देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने अभियुक्त को सफाई साक्ष्य का अवसर दिया है।

दो जुलाई 2020 की रात हुए बिकरू कांड में गैंगस्टर विकास दुबे के साथ उसके गुर्गे दयाशंकर अग्निहोत्री ने भी पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। बाद में पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया था। 25 हजार का इनामी दयाशंकर वांछित चल रह था।