    कानपुर में 70 लाख की लागत से भैरोघाट से खलासी लाइन तक बनेगी रोड, बेहतर कनेक्टिविटी होगी

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:55 AM (IST)

    भैरोघाट से खलासी लाइन तक 70 लाख रुपये की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निवासियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी और क्षेत्र का विकास होगा। सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

    कानपुर में 70 लाख की लागत से भैरोघाट से खलासी लाइन तक बनेगी रोड। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा विधायक नीलिमा कटियार ने 70 लाख रुपये से खलासी लाइन क्षेत्र में भैरोघाट चौराहा से एलेन हाउस स्कूल चौराहा तक आरसीसी सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया।

    पिछले करीब सात साल से सड़क टूटी होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। सड़क के निर्माण होने से लोगों को राहत मिलेगी।

    मनीराम बागिया में सीवर लाइन चोक, सड़कों पर भरा पानी 

    वार्ड 104 मनीराम बगिया में पिछले 15 दिनों से सीवर लाइन चोक होने के कारण नालियों और सड़क पर पानी भरा है। जलभराव के कारण क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल गई है। इसके चलते क्षेत्र के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। 

    क्षेत्र के प्रशांत शर्मा, राकेश शर्मा, मनोज खंडेलवाल, सुनील गुप्ता और आशीष गुप्ता ने बताया कि इस समस्या की शिकायत संबंधित विभाग के साथ-साथ वार्ड के पार्षद और क्षेत्रीय विधायक तक भी की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने नगर निगम और जलकल अफसरों से मांग की है कि तुरंत जलनिकासी करा सीवर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।

    जलकल जोन एक के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि मेस्टन रोड में 40 फीट गहरी सीवर लाइन चोक है। उसको जेटिंग मशीन लगाकर साफ कराया जा रहा है। तीन पंप मनीराम बगिया में सीवर के पानी की निकासी के लिए लगाए गए है।

    जूही हमीरपुर रोड व जलपा नगर में जलभराव की जांच करेगी संयुक्त टीम जलपा नगर और जूही हमीरपुर रोड में पिछले कई माह से सीवर लाइन चोक होने के कारण जलभराव है। जलपा नगर में घरों तक पानी भरा हुआ है। एक फीट तक पानी भर गया है।

    इसके कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद मेट्रो, जलकल और जल निगम की संयुक्त टीम क्षेत्रीय पार्षदों के साथ मैट्रो, जलकल और जल निगम का संयुक्त निरीक्षण पार्षद के साथ जूही हमीरपुर रोड, जलपा नगर परमपुरवा में करेगी।