    'जिंदगी से ऊब चुका हूं, अब सुसाइड करने जा रहा हूं...' बोलकर BBA के छात्र ने दी जान

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:26 PM (IST)

    एक बीबीए छात्र ने 'जिंदगी से ऊब चुका हूं' कहकर आत्महत्या कर ली। उसने अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि वह जीवन से थक गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है। इस घटना से परिवार और दोस्तों में शोक की लहर है।

    मृतक वरुण यादव। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीबीए छात्र वरुण यादव ने मंगलवार देर रात एक सुसाइड की बात करते वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और सुबह ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। वीडियो में छात्र बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि यह वीडियो मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है ....और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

    कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बारा सिरोही इलाके में रहने वाले अजेंद्र सिंह यादव का 20 वर्षीय बेटा वरुण यादव सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से बीबीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। मंगलवार देर रात उसने इंस्टाग्राम पर एक सुसाइड की बात करते वीडियो बना कर अपलोड किया, जिसमें वह बोलता दिखा कि यह वीडियो मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, मैं जिंदगी से ऊब चुका हूं और अब सुसाइड करने जा रहा हूं।

    वीडियो वायरल होते ही आनन-फानन में पुलिस छात्र की खोज में निकल पड़ी लेकिन पुलिस छात्र तक पहुंचती उससे पहले ही बुधवार सुबह आठ बजे छात्र ने कल्याणपुर रेलवे ट्रैक के पिलर नंबर 124 के पास ट्रेन के आगे लेट कर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और जीआरपी ने स्वजन को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।

    पुलिस के मुताबिक अभी तक आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शव को पोस्टमार्टम भेजा गया है। एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि छात्रा ने सुसाइड किया है परिजनों को सूचना दे दी की है। कोई तहरीर मिलेगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।