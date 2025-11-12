'जिंदगी से ऊब चुका हूं, अब सुसाइड करने जा रहा हूं...' बोलकर BBA के छात्र ने दी जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीबीए छात्र वरुण यादव ने मंगलवार देर रात एक सुसाइड की बात करते वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और सुबह ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। वीडियो में छात्र बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि यह वीडियो मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है ....और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बारा सिरोही इलाके में रहने वाले अजेंद्र सिंह यादव का 20 वर्षीय बेटा वरुण यादव सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से बीबीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। मंगलवार देर रात उसने इंस्टाग्राम पर एक सुसाइड की बात करते वीडियो बना कर अपलोड किया, जिसमें वह बोलता दिखा कि यह वीडियो मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, मैं जिंदगी से ऊब चुका हूं और अब सुसाइड करने जा रहा हूं।

वीडियो वायरल होते ही आनन-फानन में पुलिस छात्र की खोज में निकल पड़ी लेकिन पुलिस छात्र तक पहुंचती उससे पहले ही बुधवार सुबह आठ बजे छात्र ने कल्याणपुर रेलवे ट्रैक के पिलर नंबर 124 के पास ट्रेन के आगे लेट कर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और जीआरपी ने स्वजन को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।