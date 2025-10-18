औरैया में पुलिस ने पकड़ी 4.86 क्विंटल अवैध आतिशबाजी, आबादी वाले क्षेत्र में कर रखा था भंडारण
पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार देर रात गांव ऐरवाकुइली में एक मकान से लगभग 2.85 क्विंटल अवैध आतिशबाजी जब्त की। एक आरोपी को मौके पर पकड़ा गया, जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस जुट गई है।
संवाद सूत्र, ऐरवाकटरा। पुलिस की तरफ से अवैध पटाखा भंडारण और बिक्री को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार देर रात गांव ऐरवाकुइली में घनी आबादी में एक मकान के अंदर लगभग दो क्विंटल 85 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी पकड़ी। मौके पर एक आरोपित को पकड़ा और दूसरे की तलाश में पुलिस को जुटी है।
इसके अलावा गांव नगला दौलत में घनी आबादी में चौराहे पर बिक्री किये जा रहे 93 किलोग्राम अवैध पुलिस ने पकड़ी और एक आरोपित को मौके से पकड़ा। पुलिस ने बरौनाकाला में भी एक क्विंटल आठ किलोग्राम बारूद पकड़ी। इस तरह पुलिस ने तीन अलग-अलग जगह 4.86 क्विंटल आतिशबाजी पकड़ी।
पुलिस ने की छापेमारी
शुक्रवार देर रात पुलिस की तरफ से लगातार अवैध पटाखा को लेकर छापेमारी पुलिस कर रही थी। देर रात पुलिस को ऐरवाकुइली में घनी आबादी में एक मकान के अंदर अवैध आतिशबाजी भंडारण की सूचना मिली। सूचना पर नायब तहसीलदार बिधूना व उपनिरीक्षक मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मकान के अंदर दो क्विंटल 85 किलोग्राम आतिशबाजी बरामद की। मौके पर पुलिस ने प्रिंस उर्फ कन्हैया पुत्र दिलीप गुप्ता निवासी ऐरवाकुइली को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दिलीप गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता मौके से भाग गया।
इसी तरह पुलिस ने ग्राम नगला दौलत में घनी आबादी में चौराहे पर 93 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी पकड़ी। मौके पर बिक्री करने वाले आरोपित संजीव कुमार पुत्र स्व. जागेश्वर दयाल निवासी नगला दौलत को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष जीतमल ने बताया कि अलग-अलग जगह पर दो को पकड़ा है। एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है। थाना क्षेत्र के ग्राम बरौनाकलां में घनी आबादी में जनता इंटर कालेज के पास तिराहे पर अवैध आतिशबाजी बिक्री की सूचना पर पुलिस मौके पर पर पहुंची।
एक क्विंटल आठ किलोग्राम अवैध आतिशबाजी मिली। पुलिस ने बिक्री करने वाले आरोपित शिवकांत पुत्र बंगाली बाबू को मौके पर पकड़ा। इधर औरैया सदर कोतवाली में पुलिस ने नीरज पुत्र किशन को फूलमती मंदिर से के पास से विभिन्न प्रकार के 10 किलोग्राम आतिशबाजी के साथ पकड़ा।
