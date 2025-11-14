गांजा तस्करी की रंजिश में युवक को मारने की कोशिश, जान बचाकर भागा तो की ताबड़तोड़ फायरिंग

जागरण संवाददाता, कानपुर। पुरानी रंजिश में चकेरी के काजीखेड़ा के गुट ने सफीपुर निवासी दूसरे गुट के युवक को पीटकर हत्या का प्रयास किया। युवक जान बचाने को भागा तो आरोपितों ने कई राउंड फायरिंग और बमबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाई। युवक के बाएं पैर में गोली लग गई लेकिन खून से लथपथ होकर वह भागता रहा। घायल को कांशीराम अस्पताल लाया गया, जहां से उसे एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस को क्षेत्रीय लोगों ने गांजा तस्करी के विवाद को लेकर अक्सर गोलीबारी की जानकारी दी है।

चकेरी के सफीपुर प्रथम निवासी विशाल केसरवानी हलवाई हैं। उन्होंने बताया कि दो माह पहले इंटरनेट मीडिया पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद काजीखेड़ा निवासी एक युवक को हरजेंदर नगर में पीट दिया था। जिससे वह उनसे खुन्नस रखने लगा था। गुरुवार देर शाम वह काजीखेड़ा स्थित दुकान में समोसे लेने गए थे।

दर्जनभर साथियों के साथ घेर लिया वहां आरोपित ने एक दर्जन साथियों के साथ घेर लिया। गाली-गलौज और मारपीट की। उनसे बचने के लिए वहां से भागा तो उन्होंने पांच से छह राउंड फायरिंग कर तीन-चार बम फेंके। बाएं पैर में गोली लगने के बाद भी वहां से भागा और पुलिस को सूचना दी। घटना में वहां खड़ी एक कार का शीशा भी टूट गया।