फर्जी डिग्री पर वकालत करने वाले 25 हजार के इनामी आशीष शुक्ला को नैनीताल से STF ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर एलएलबी कर वकालत करने के आरोपित 25 हजार के इनामी आशीष शुक्ला को एसटीएफ ने बुधवार को नैनीताल के तल्लीताल इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आशीष के खिलाफ 21 नवंबर को गैर जमानतीय वारंट जारी हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री व श्याम नगर निवासी अधिवक्ता अरिदमन सिंह ने कोतवाली में आजाद नगर निवासी आशीष शुक्ला के खिलाफ नौ माह पहले कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आशीष शुक्ला ने इंटर फेल होने के बाद भी फर्जी मार्कशीट बनवाकर स्नातक किया।

फिर एलएलबी करके अधिवक्ता बन गया और बार काउंसिल में पंजीकरण भी करा लिया, लेकिन जांच में फर्जीवाड़ा सामने आ गया। कोतवाली थाना पुलिस की जांच के दौरान जब भी आशीष शुक्ला से उसके मूल शैक्षिक दस्तावेज मांगे गए तो वह कभी गिरने और मकान बदलने की वजह से गायब होने की जानकारी देकर टालता रहा।

उसने अग्रिम जमानत के लिए भी याचिका लगाई थी, जिससे कोर्ट ने 18 नवंबर को निरस्त कर दिया था। इसके बाद 21 नवंबर को उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी हुआ। तब से वह फरार था। मामले में कोतवाली पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी। उसकी लोकेशन नैनीताल की मिल रही थी। इस पर सर्विलांस की मदद से एसटीएफ ने बुधवार को उसे नैनीताल से दबोच लिया। उसके खिलाफ स्वरूप नगर, काकादेव, नवाबगंज, कल्याणपुर थाने में हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाने, मारपीट समेत धाराओं में छह मुकदमे दर्ज हैं।



पत्नी ने किया हंगामा, बोलीं- पति की हो सकती हत्या