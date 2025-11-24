Language
    कानपुर में 481.98 की लागत से 200 बेड का बन रहा सुपर ट्रॉमा सेंटर, दो महीने में शुरू होगा निर्माण

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एपेक्स ट्रामा सेंटर के निर्माण को मंजूरी दी है। एलएलआर अस्पताल में 481.98 करोड़ रुपये की लागत से 200 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। यह सेंटर कानपुर समेत छह जिलों के लिए आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाएगा और दुर्घटना पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने राज्य सरकार ने एपेक्स ट्रामा सेंटर के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी। जीएसवीएम कालेज से संबद्ध एलएलआर (लाला लाजपत राय) अस्पताल परिसर में लेवल-2 ट्रामा सेंटर को अपग्रेड कर दो सौ बेड अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण होगा।

    शासन ने इसके लिए 481.98 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही परियोजना के लिए पहली किस्त 168.50 करोड़ जारी कर दी हैं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने दो माह में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, वहीं आगामी दो साल में यह बनकर तैयार होगा।

    स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव चन्द्र शेखर मिश्र ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि यह परियोजना प्रदेश के प्रमुख ट्रामा नेटवर्क का हिस्सा बनकर कानपुर सहित आसपास के छह जिलों तक आपातकालीन सेवाओं को नई दिशा देगी।

    निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व नागरिक उड्डयन विभाग से हेलीपैड डिजाइन की अनुमति के साथ ही भवन की संरचनात्मक डिजाइन को आईआईटी की मदद से निर्माण कराने के साथ ही प्रमाणित भी कराया जाएगा।

    व्यय वित्त समिति की स्वीकृति के अनुसार परियोजना में थर्ड-पार्टी क्वालिटी कंट्रोल को अनिवार्य कर दिया गया है। हर निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट कार्यदायी संस्था और प्रधानाचार्य को सौंपनी होगी। संतोषजनक रिपोर्ट मिलने पर ही भुगतान किया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

    विशेषज्ञ समिति तय करेगी मेडिकल उपकरणों की स्पेसिफिकेशन

    आपरेशन थिएटर, सीएसएसडी, मेडिकल फर्नीचर, हास्पिटल फर्नीचर, सीसीटीवी और कंट्रोल सिस्टम सहित सभी तकनीकी संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारण के लिए प्रधानाचार्य, जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। समिति द्वारा तय किए गए मापदंडों की निगरानी की जाएगी।

    दिव्यांग और वृद्ध मरीजों के लिए होंगी विशेष सुविधाएं

    शासन ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की गाइडलाइन के अनुसार भवन को पूर्णतः बाधा रहित (यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी) बनाने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल में दिव्यांगों के अनुरूप रैम्प, लिफ्ट, शौचालय और मार्गों का निर्माण किया जाएगा ताकि दिव्यांगजन और बुजुर्ग मरीजों को किसी भी स्तर पर असुविधा न हो।

    कानपुर सहित छह जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर

    एलएलआर अस्पताल परिसर में बनने वाला यह दो सौ बेड का एपेक्स ट्रामा सेंटर न सिर्फ कानपुर बल्कि उन्नाव, कन्नौज, हरदोई, फतेहपुर और बांदा जैसे जिलों के गंभीर दुर्घटना पीड़ितों के लिए भी जीवनरक्षक सिद्ध होगा।

    हेलीपैड की सुविधा से एयर एंबुलेंस संचालित कर गंभीर मरीजों को मिनटों में ट्रामा सेंटर पहुंचाया जा सकेगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कानपुर प्रदेश के शीर्ष ट्रामा नेटवर्क में शामिल होगा। यह सेंटर ग्रीन कारिडोर, इमरजेंसी रिस्पान्स सिस्टम और अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए बेहतर होगा।

    एपेक्स ट्रामा सेंटर निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति मिलने के साथ ही 168.50 करोड़ हो गई है। आगामी दो माह में टेंडर की कार्रवाई पूरी करने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। आगामी दो वर्षों में ट्रामा सेंटर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
    राकेश कुमार यादव, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, निर्माण खंड