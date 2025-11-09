कानपुर में 17 KM लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, 36 करोड़ रुपये मुआवजा तय

जागरण संवाददाता, कानपुर। लंबे समय से अनवरगंज एलीवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना का भूमि अधर में फंसा है। परियोजना को लेकर शनिवार को प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान ने विभागीय इंजीनियरों और रेलवे अधिकारियों के साथ आनलाइन बैठक कर समीक्षा की।

बैठक में प्रदेश के साथ ही कानपुर जोन में चल रही रेलवे समपार ब्रिज परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इंजीनियरों ने प्रमुख सचिव को बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए 36 करोड़ की धनराशि तय की गई है। बजट मिलते ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने बताया कि अनवरगंज एलीवेटेड ट्रैक के लिए मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रभावितों को भुगतान के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रमुख सचिव ने मुआवजा राशि के आंकलन पर संतोष जताते हुए निर्देश दिए कि बजट आवंटन के बाद जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।