    कानपुर की एल्युमिनियम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल; ऐसे पाया गया काबू

    By Atul Mishra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:54 AM (IST)

    कल्याणपुर के सचेण्डी क्षेत्र में एक एल्युमिनियम फैक्ट्री में आग लगने से अफरातफरी मच गई। कर्मचारियों ने फायर इस्टिंग्युशर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। दमकल की चार गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग भट्टी में मरम्मत के दौरान लगी। मैनेजर की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

    एल्युमिनियम फैक्ट्री में आग से अफरातफरी, हादसा टला। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। सचेंडी क्षेत्र में स्थित एल्युमिनियम फैक्ट्री में सोमवार शाम आग लग गई, जिससे अफरातफरी मच गई। कर्मचारियों ने वहां लगे फायर इस्टिंग्युशर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह चले ही नहीं। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

    दमकल की चार गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सचेंडी के सुजानपुररोड पर अनिल जैन की नागरथएल्युमिनियमफैक्ट्री है, जिसमें एल्युमिनियम गलाकर उसकी सिल्ली बनाने का काम होता है। सोमवार को भट्टी में रिपेयरिंग का काम चल रहा था।

    तभी उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कर्मचारियों ने फैक्ट्री में रखे फायर इस्टिंग्युशर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह दगा दे गए। मैनेजर अंकित गुप्ता की सूचना पर पहुंची फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाया।