कानपुर की एल्युमिनियम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल; ऐसे पाया गया काबू

कल्याणपुर के सचेण्डी क्षेत्र में एक एल्युमिनियम फैक्ट्री में आग लगने से अफरातफरी मच गई। कर्मचारियों ने फायर इस्टिंग्युशर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। दमकल की चार गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग भट्टी में मरम्मत के दौरान लगी। मैनेजर की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

एल्युमिनियम फैक्ट्री में आग से अफरातफरी, हादसा टला। सांकेतिक तस्वीर