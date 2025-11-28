अखिलेश दुबे के खिलाफ 47 में से 37 शिकायतें निकलीं फर्जी, बाकी 10 मामलों में दोबारा जांच का आदेश

जागरण संवाददाता, कानपुर। ऑपरेशन महाकाल में अधिवक्ता अखिलेश दुबे के खिलाफ आई 47 शिकायतों की जांच एसआईटी ने पूरी कर ली है। गुरुवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने जांच रिपोर्ट साझा की तो पता चला कि 37 शिकायतें फर्जी हैं, जबकि 10 ऐसी शिकायतें हैं, जिसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसमें पुन: जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, इन 10 शिकायतों में छह अखिलेश दुबे के खिलाफ सीधे आईं और चार में उनके साथियों पर आरोप लगाए गए।

बर्रा के जूही कलां निवासी भाजपा नेता रवि सतीजा ने अखिलेश दुबे उनके सहयोगी लवी मिश्रा समेत आरोपितों पर दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। एसआईटी की जांच में अखिलेश और उनके साथियों पर लगे आरोप सही पाए गए।

इसके बाद अगस्त में अखिलेश और लवी को जेल भेजा गया था। इसके बाद तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने ऑपरेशन महाकाल अभियान शुरू कराया, जिसमें लोगों ने जमीन कब्जाने व रंगदारी मांगने और रुपये न मिलने पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के शिकायत की थी।

एक-एक कर 47 शिकायतें पहुंचीं, जिसकी जांच एसआईटी कर रही थी। तीन माह बाद जांच पूरी हुई। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि इन 47 शिकायतों में 37 झूठी निकलीं। कुछ ऐसे मामले हैं, जिसमें पुलिस ने भी जांच में लापरवाही की थी।

उसकी जांच पुन: कराई जा रही है जबकि कई ऐसे मामले, जिसमें शिकायतकर्ताओं के पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं और कोर्ट में विचाराधीन हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि कुछ में साक्ष्य मिले हैं। डिजिटल साक्ष्य जांचे जा रहे हैं। इसके बाद उनमें मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं।