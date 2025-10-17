Language
    'निर्दोषों का एनकाउंटर... माफियाओं को सुरक्षा', अजय राय का योगी सरकार पर हमला

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:11 AM (IST)

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोधियों का एनकाउंटर करा रही है और माफिया को सुरक्षा दे रही है। फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि की हत्या पर उन्होंने सरकार की संवेदनहीनता की आलोचना की। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और न्याय की मांग करेंगे। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी।

    जागरण संवाददाता,कानपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा की सरकार में विरोधियों का एनकाउंटर कराया जा रहा है, जबकि माफिया और उनके परिवारों को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

    अजय राय ने कहा कि फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि की हत्या सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के बेटे की हत्या के बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। राय ने कहा कि प्रदेश में और भी उदाहरण हैं।

    उन्होंने बताया कि शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी फतेहपुर जाकर मृतक हरिओम वाल्मीकि के स्वजन से मुलाकात करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। इससे पहले चकेरी एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखा गया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाती रहेगी।