'निर्दोषों का एनकाउंटर... माफियाओं को सुरक्षा', अजय राय का योगी सरकार पर हमला

जागरण संवाददाता,कानपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा की सरकार में विरोधियों का एनकाउंटर कराया जा रहा है, जबकि माफिया और उनके परिवारों को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

अजय राय ने कहा कि फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि की हत्या सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के बेटे की हत्या के बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। राय ने कहा कि प्रदेश में और भी उदाहरण हैं।