Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में AI से ठगी...ज्यादा मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने एक परिवार को लगाई 2.50 करोड़ की चपत

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:13 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक परिवार को साइबर ठगों ने 2.50 करोड़ रुपये की चपत लगाई। ठगों ने ज्यादा मुनाफे का लालच देकर परिवार को फंसाया। 14 जून से 9 द ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता कानपुर। चकेरी में साइबर ठगों के चंगुल में फंसे एक परिवार को ढाई करोड़ रुपये की चपत लग गई। शातिरों ने उन्हें जाल में फंसाने के लिए एक वेबसाइट के जरिए अधिक लाभ का लालच दिया। इसके बाद खातों में रकम जमा करवाकर ठगी कर ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित की पुलिस कमिश्नर से फरियाद पर चकेरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पीड़ित समेत उसके परिवार की एआई से फोटो एडिट कर बदनाम करने की धमकी दी गई।

    चकेरी थाना क्षेत्र के सफीपुर प्रथम निवासी पीड़ित राहुल केसरवानी की तहरीर के अनुसार बीती मई 2025 में उनके पास फेसबुक में एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।

    फिर आरोपित ने उन्हें व्हाट्सएप पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर उन्हें एक वेबसाइट में जोड़ा लिया। जिसमें मुनाफे का लालच देकर यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस समेत विभिन्न माध्यमों से 2.50 करोड़ रुपये खाते में ठगों ने जमा करवा लिया।

    पीड़ित के अनुसार 14 जून 2025 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में उनसे पैसे ठगों ने जमा करवाए। फिर, आरोपित से अपनी जमा रकम का लाभ मांगने पर ठगों ने पीड़ित और उसके परिवार की एआई से फोटो एडिट करके बदनाम करने की धमकी दी।

    यह भी पढ़ें- 970 करोड़ की ठगी मामले में पुलिस ने सोनू सूद के ई-मेल को माना नाकाफी, बयान के लिए बुलाया; SIT ने तैयार किए 244 सवाल

    जिसकी उन्होंने चकेरी पुलिस से शिकायत की। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस कमिश्नर शिकायत की। मामले में थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साइबर सेल की मदद से ठगों की तलाश की जा रही है।