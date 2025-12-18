यूपी में AI से ठगी...ज्यादा मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने एक परिवार को लगाई 2.50 करोड़ की चपत

जागरण संवाददाता कानपुर। चकेरी में साइबर ठगों के चंगुल में फंसे एक परिवार को ढाई करोड़ रुपये की चपत लग गई। शातिरों ने उन्हें जाल में फंसाने के लिए एक वेबसाइट के जरिए अधिक लाभ का लालच दिया। इसके बाद खातों में रकम जमा करवाकर ठगी कर ली।

पीड़ित की पुलिस कमिश्नर से फरियाद पर चकेरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पीड़ित समेत उसके परिवार की एआई से फोटो एडिट कर बदनाम करने की धमकी दी गई।

चकेरी थाना क्षेत्र के सफीपुर प्रथम निवासी पीड़ित राहुल केसरवानी की तहरीर के अनुसार बीती मई 2025 में उनके पास फेसबुक में एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।

फिर आरोपित ने उन्हें व्हाट्सएप पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर उन्हें एक वेबसाइट में जोड़ा लिया। जिसमें मुनाफे का लालच देकर यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस समेत विभिन्न माध्यमों से 2.50 करोड़ रुपये खाते में ठगों ने जमा करवा लिया।

पीड़ित के अनुसार 14 जून 2025 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में उनसे पैसे ठगों ने जमा करवाए। फिर, आरोपित से अपनी जमा रकम का लाभ मांगने पर ठगों ने पीड़ित और उसके परिवार की एआई से फोटो एडिट करके बदनाम करने की धमकी दी।