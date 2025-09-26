लड़की को फोन कर बुलाया फिर नाखूनों से नोचा, बोला- ये मुकदमा दर्ज कराने में आएगा काम

कानपुर में एक युवती ने अधिवक्ता अभिषेक चौबे पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार अधिवक्ता ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए बुलाया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। अधिवक्ता ने उसे नाखून से नोचा और झूठे मुकदमे में फंसाने का दबाव बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, कानपुर । परिचित को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए कथित अधिवक्ता ने युवती को बरगलाया और उसके साथ छेड़छाड़ कर नाखून से नोचा। कथित अधिवक्ता ने पत्नी के फोन से काल करके युवती को बुलाया था। युवती किसी तरह बचकर भागी और आरोपित पर बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

गुजैनी निवासी युवती की तहरीर के अनुसार उनकी पहचान के कथित अधिवक्ता अभिषेक चौबे की पत्नी का 12 सितंबर को उनके पास फोन आया। कुछ जरूरी बात करने की बात कहकर बर्रा बाईपास पेट्रोलपंप के पास बुलाया। वहां अभिषेक पहुंचा लेकिन, अभिषेक की पत्नी साथ में नहीं थी। वह उसे लेकर किदवई नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास ले गया।

बोला- मुकदमा दर्ज करने में आएगा कम अभिषेक का किसी से विवाद है और वह कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहता था। उसने कहा कि झूठे मुकदमे को सच साबित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसने छेड़छाड़ कर नाखून से नोचा और अभद्र टिप्पणियां कीं। बोला, यह सब मुकदमा दर्ज कराने के काम आएगा।