दारोगा के हाथ में शराब का पैग देख चढ़ा एडीसीपी का पारा, लिया ऐसा एक्शन… देखकर दंग रह गए चौकी प्रभारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस ही अनुशासनहीनता करने लगे तो फिर आमजन का क्या होगा। पुलिस की कार्यशैली और सतर्कता को परखने पहुंचे सोमवार देर रात एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह रावतपुर थाने की गुरुदेव चौकी पहुंचे तो उन्हें शराब पार्टी होते मिली।

चौकी प्रभारी और एक दारोगा के हाथों में शराब के पैग देख एडीसीपी का पारा चढ़ गया। दोनों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद दोनों को मंगलवार रात निलंबित कर दिया गया। एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह के अनुसार, उन्हें कई दिनों से पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के समय शराब पीने की सूचना मिल रही थी। इस पर वह सोमवार देर रात औचक निरीक्षण पर निकले और रावतपुर थाने की गुरुदेव नगर चौकी पहुंच गए, जहां चौकी प्रभारी लोकेश पटेल और दारोगा निखिल सिंह बैठे मिले।

मेज पर शराब की बोतल व दोनों के हाथों में पैग थे। एडीसीपी को देख दोनों सकपका गए और पैग छिपाने लगे। उनकी हालत देख एडीसीपी ने दोनों को जमकर फटकार लगाई। एडीसीपी ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट बना डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी को दी।