Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दारोगा के हाथ में शराब का पैग देख चढ़ा एडीसीपी का पारा, लिया ऐसा एक्शन… देखकर दंग रह गए चौकी प्रभारी

    By Ankur Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:53 AM (IST)

    कानपुर में एडीसीपी ने एक दारोगा को शराब का पैग हाथ में लिए देखने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस घटना से चौकी प्रभारी दंग रह गए। एडीसीपी क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस ही अनुशासनहीनता करने लगे तो फिर आमजन का क्या होगा। पुलिस की कार्यशैली और सतर्कता को परखने पहुंचे सोमवार देर रात एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह रावतपुर थाने की गुरुदेव चौकी पहुंचे तो उन्हें शराब पार्टी होते मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौकी प्रभारी और एक दारोगा के हाथों में शराब के पैग देख एडीसीपी का पारा चढ़ गया। दोनों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद दोनों को मंगलवार रात निलंबित कर दिया गया।

    एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह के अनुसार, उन्हें कई दिनों से पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के समय शराब पीने की सूचना मिल रही थी। इस पर वह सोमवार देर रात औचक निरीक्षण पर निकले और रावतपुर थाने की गुरुदेव नगर चौकी पहुंच गए, जहां चौकी प्रभारी लोकेश पटेल और दारोगा निखिल सिंह बैठे मिले।

    मेज पर शराब की बोतल व दोनों के हाथों में पैग थे। एडीसीपी को देख दोनों सकपका गए और पैग छिपाने लगे। उनकी हालत देख एडीसीपी ने दोनों को जमकर फटकार लगाई। एडीसीपी ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट बना डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी को दी।

    डीसीपी ने दोनों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए। लोकेश पटेल लगभग 15 दिन पहले ही पनकी इंडस्ट्रियल एरिया चौकी से गुरुदेव चौकी प्रभारी बनाया गया था।

    वहीं, अक्टूबर में रावतपुर में युवक पर चापड़ से हमला कर मरणासन्न करने के मामले में अधिकारियों को विरोधाभास बयान देने पर भी एडीसीपी ने दारोगा निखिल सिंह को फटकार लगाई थी।

    विभागीय सूत्रों के अनुसार, निखिल पीड़ितों से भी दुर्व्यवहार करता था, लेकिन वर्दी देख कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि चौकी प्रभारी लोकेश पटेल और दरोगा निखिल सिंह को निलंबित किया गया है।

     