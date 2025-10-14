विस्फोट में घायल हुए आरोपित अब्दुल की मौत, ब्लास्ट में 12 लोगों को आईं थी चोट

जागरण संवाददाता, कानपुर। मिश्री बाजार में विस्फोट के दौरान घायल हुए चोरी के स्कूटर के आरोपित अब्दुल मितालिब की लखनऊ केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये विस्फोट उसके भाई अब्दुल बिलाल की दुकान के बाहर हुआ था। दुकान के अंदर अवैध पटाखों का भंडारण था। विस्फोट में 12 लोग घायल हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस घटना में दो स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें एक चोरी का निकला था। पुलिस ने जांच की तो कुछ कैमरों की फुटेज में चोरी के स्कूटर में मितालिब पीछे बैठे दिखा था, जबकि स्कूटर कोई और चला रहा था। पुलिस मितालिब के बयान के लिए उसके सही होने का इंतजार कर रही थी। अब मितालिब के दोस्त की तलाश की जा रही है।

पटाखों की करता था अवैध बिक्री मेस्टर रोड के मिश्री बाजार में अब्दुल बिलाल खिलौनों की दुकान की आड़ में पटाखों की अवैध बिक्री करता था। इलाकाई लोगों के मुताबिक बिलाल की दुकान काफी चर्चित थी, जहां देसी पटाखे आसानी से कम दाम पर मिल जाते थे। इसी वजह से उसकी दुकान में दूर-दूर से लोग आते थे। आठ अक्टूबर की शाम दुकान के बाहर तेज आवाज में विस्फोट होने से बिलाल का भाई अब्दुल मितालिब समेत 12 लोग घायल हो गए थे।

मितालिब का लखनऊ स्थित केजीएमयू में इलाज चल रहा था, जहां उसने मंगलवार को दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब्दुल बिलाल के खिलाफ नौ अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर रविवार को जेल भेजा था। वहीं, इस विस्फोट में क्षतिग्रस्त दो एक्टिवा स्कूटरों में एक चोरी का था, जो गोविंद नगर के बृजेंद्र प्रकाश रस्तोगी का निकला।