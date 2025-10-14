Language
    विस्फोट में घायल हुए आरोपित अब्दुल की मौत, ब्लास्ट में 12 लोगों को आईं थी चोट

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:58 PM (IST)

    कानपुर में हुए एक विस्फोट में घायल आरोपी अब्दुल की मृत्यु हो गई है। इस घटना में 12 लोग घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये विस्फोट उसके भाई अब्दुल बिलाल की दुकान के बाहर हुआ था।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मिश्री बाजार में विस्फोट के दौरान घायल हुए चोरी के स्कूटर के आरोपित अब्दुल मितालिब की लखनऊ केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये विस्फोट उसके भाई अब्दुल बिलाल की दुकान के बाहर हुआ था। दुकान के अंदर अवैध पटाखों का भंडारण था। विस्फोट में 12 लोग घायल हुए थे।

    इस घटना में दो स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें एक चोरी का निकला था। पुलिस ने जांच की तो कुछ कैमरों की फुटेज में चोरी के स्कूटर में मितालिब पीछे बैठे दिखा था, जबकि स्कूटर कोई और चला रहा था। पुलिस मितालिब के बयान के लिए उसके सही होने का इंतजार कर रही थी। अब मितालिब के दोस्त की तलाश की जा रही है।

    पटाखों की करता था अवैध बिक्री 

    मेस्टर रोड के मिश्री बाजार में अब्दुल बिलाल खिलौनों की दुकान की आड़ में पटाखों की अवैध बिक्री करता था। इलाकाई लोगों के मुताबिक बिलाल की दुकान काफी चर्चित थी, जहां देसी पटाखे आसानी से कम दाम पर मिल जाते थे। इसी वजह से उसकी दुकान में दूर-दूर से लोग आते थे। आठ अक्टूबर की शाम दुकान के बाहर तेज आवाज में विस्फोट होने से बिलाल का भाई अब्दुल मितालिब समेत 12 लोग घायल हो गए थे।

    मितालिब का लखनऊ स्थित केजीएमयू में इलाज चल रहा था, जहां उसने मंगलवार को दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब्दुल बिलाल के खिलाफ नौ अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर रविवार को जेल भेजा था। वहीं, इस विस्फोट में क्षतिग्रस्त दो एक्टिवा स्कूटरों में एक चोरी का था, जो गोविंद नगर के बृजेंद्र प्रकाश रस्तोगी का निकला।

    पुलिस ने बृजेंद्र से जानकारी की तो पता चला कि स्कूटर 31 मार्च 2023 में हमराज कांप्लेक्स में हुए अग्निकांड के दौरान चोरी हुआ था। पुलिस ने चोरी हुए स्कूटर का पता लगाने के लिए सीसी कैमरे खंगाले तो गंगा बैराज के पास स्कूटर पर सवार दो लोग जाते दिखे, जिसमें पीछे मितालिब बैठा था। मूलगंज थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि मितालिब की मौत हो गई है। अब स्कूटर चलाने वाले का पता लगाया जा रहा है।