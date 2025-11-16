Language
    सातवीं के अभिराम ने लिख दीं दो किताबें, कुलपति प्रो. समशेर ने किया विमोचन

    By Vivek Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:33 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। एचबीटीयू में शनिवार को सर पदमपत सिंहानिया एजुकेशन सेंटर, कमला नगर में सातवीं कक्षा के छात्र और लेखक अभिराम की दाे पुस्तक द लास्ट कार्नर आफ द यूनिवर्स और द अल्टिमेट पावर्स आफ द यूनिवर्स का विमोचन कुलपति प्रो. समशेर ने किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों पुस्तकें अभिराम की कल्पनाशीलता, वैज्ञानिक जिज्ञासा और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की उनकी गहरी रुचि को दर्शाती हैं।

    लेखक अभिराम ने बताया कि कोरोना के समय उन्होंने नोट्स बनाने शुरू किए थे। उन्हीं नोट्स ने आज किताबों की शक्ल ले ली है। एक किताब में बेसिक वैश्विक ज्ञान है तो दूसरी में स्पेस मिशन व रहस्य को शामिल किया गया है। अभिराम ने भविष्य में इसरों में वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य लिया है।

    यहां जीएचएस आइएमआर के निदेशक डा. राहुल गोयल, प्रधानाचार्य भावना गुप्ता, यूपीटीटीआइ के निदेशक डा. मुकेश कुमार सिंह, प्रो. डा. सीपी सचान, ऐश्वर्य दीक्षित, आभा दीक्षित,मानसी खन्ना सहित अन्य प्रबुद्धजन मौजूद रहे। (वि.)