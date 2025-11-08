Language
    PM मत्स्य संपदा योजना के तहत निर्मल गंगा के लिए छोड़ी गईं 2.35 लाख छोटी मछलियां

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    कानपुर के अटल घाट पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2.35 लाख मत्स्य अंगुलिकाएं गंगा में छोड़ी गईं। मत्स्य अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य गंगा को निर्मल बनाना और मत्स्य संपदा का संरक्षण करना है। केंद्र और राज्य सरकार मछुवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुक्रवार को अटल घाट पर 2.35 लाख मत्स्य अंगुलिकाएं (मछली के बच्चे) छोड़ी गईं। मत्स्य अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि गंगा की निर्मलता के लिए यह अंगुलिकाएं छोड़ी गई हैं।

    इसका उद्देश्य गंगा को निर्मल बनाए रखने के साथ मत्स्य संपदा का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, महुआ दुर्घटना सहायता योजना, शिक्षा सहायता योजना और निषादराज बोट योजना के तहत मछुवारों का लाभ देकर मत्स्य पालन से आजीविका के नए अवसर बढ़ा रही है।

    इस दौरान उपनिदेशक मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि केसी पांडेय,सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।