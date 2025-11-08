PM मत्स्य संपदा योजना के तहत निर्मल गंगा के लिए छोड़ी गईं 2.35 लाख छोटी मछलियां

कानपुर के अटल घाट पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2.35 लाख मत्स्य अंगुलिकाएं गंगा में छोड़ी गईं। मत्स्य अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य गंगा को निर्मल बनाना और मत्स्य संपदा का संरक्षण करना है। केंद्र और राज्य सरकार मछुवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है।