SIR के प्रशिक्षण से गायब 12 BLO का रोका वेतन, बिठूर में भी 6 पर होगी विभागीय कार्रवाई

जागरण संवाददाता,कानपुर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) अभियान का आज से शुभारंभ होगा। इससे पहले प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहने वाले 12 बीएलओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नर्वल एसडीएम की रिपोर्ट पर छह बीएलओ का वेतन रोक दिया गया, वहीं सोमवार को बिठूर में प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहे छह बीएलओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए एसडीएम ने रिपोर्ट भेजी। प्रभारी अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि लापरवाही बरतने बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।



मंगलवार को एसआइआर अभियान की औचारिक शुभारंभ होगा। जनपद की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का घर-घर सत्यापन के लिए गणना पत्रक का वितरण होगा। अभियान की निगरानी के लिए 10 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की तैनाती की गई है, जिनमें उप जिलाधिकारी और अपर नगर मजिस्ट्रेट शामिल हैं। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियान के तहत 3620 बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे।

करेंगे मतदाता सूची का संत्यापन वे मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे और प्रत्येक परिवार को गणना पत्रक (काउंटिंग शीट) वितरित करेंगे। मतदाताओं को यह पत्रक 30 दिनों के भीतर भरकर वापस करना होगा। इसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी, पते, आयु और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज होंगे। जिन लोगों का नाम वर्ष 2003 तक की सूची में नहीं पाया जाएगा, उनसे प्रमाणपत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कराया जाएगा।



वहीं नरवल तहसील में दो दिन पूर्व आयोजित एसआइआर अभियान के प्रशिक्षण में गैरहाजिर बीएलओ मंजू, सीमा सिंह, प्रतिभा सारस्वत, प्रीति सिंह, प्रतिमा दीक्षित और नवनीत सिंह के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई थी, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गैरहाजिर बीएलओ को एक मौका प्रदान करते हुए फिलहाल वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।