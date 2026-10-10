शादी की जिद... कन्नौज में 38 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, टावर पर पुलिस के सामने प्रेमी ने भरी मांग; फिर साथ उतरे

संवाद सूत्र, चपुन्ना(कन्नौज)। गांव में रहने वाले प्रेमी की शादी तय होने से नाराज युवती मोबाइल के टावर पर चढ़ गई। प्रेमी के साथ शादी न होने पर युवती ने नीचे कूदकर आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस की मौजूदगी में टावर पर चढ़कर प्रेमी ने सिंदूर से युवती की मांग भरकर शादी की घोषणा दी। इसके बाद दोनों साथ टावर से नीचे उतर आए।

सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 20 वर्षीय युवती का गांव में रहने वाले 22 वर्षीय युवक से प्रेम-प्रसंग चलता। स्वजन को जब इसकी जानकारी हुई, तो युवती की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। वहीं तीन माह पूर्व युवक की शादी मैनपुरी जनपद से तय हो गई।

शनिवार सुबह करीब 11 बजे युवती ने तय जगह शादी न करने की बात कही। इसके बाद घर से निकल गांव में लगे मोबाइल के टावर पर वह चढ़ गई। करीब 35 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर युवती ने कहा कि अगर प्रेमी से शादी न हुई, तो वह जान दे देगी।