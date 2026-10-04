कन्नौज में पक्षी प्रेम की अनोखी मिसाल: लापता तोते के लिए मालिक ने लगाए होर्डिंग, खोजने पर 50 हजार और खबर देने पर 10 हजार इनाम

जागरण संवाददाता, कन्नौज। पक्षी प्रेम की युवक ने अनोखी मिसाल पेश की। घर से पालतू तोता उड़ने के बाद से आहत युवक ने कस्बा में गुमशुदा तोता के होर्डिंग लगा दिए। होर्डिंग में तोता खोजकर लाने वाले को 50 हजार और तोता की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। इंटरनेट मीडिया पर भी लगे होर्डिंग और तोता के वीडियो युवक ने प्रचलित किए हैं।

छिबरामऊ कांशीराम कालोनी निवासी 24 वर्षीय अर्जुन जोशी ने कस्बा में जगह-जगह रविवार को होर्डिंग लगाए। इन होर्डिंग में लिखा है कि 14 सितंबर को उनका पालतू तोता बिल्ली देखकर उड़ गए। इसके बाद से वह घर नहीं आया है। तोता खोजने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा।

अर्जुन जोशी बताते हैं कि वर्ष 2012 में खल्ला गांव की सड़क पर उन्हें घायल हालत में तोता मिला था। पशु चिकित्सक से उपचार करने पर वह ठीक हो गया था। इसके बाद उन्होंने उसे पाल लिया था। तोता पिजड़े में खुले में अधिक रहता था। तोता अपनी आवाज से खाना मंगाने के साथ उसका नाम भी लेता था। इससे तोता बगैर अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।पक्षी के प्रति गहरा लगाव देखकर लोगों के भी खूब चर्चा भी रही है।