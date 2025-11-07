UP SIR: 2003 और 2025 की सूची से सत्यापित होंगे मतदाता, दो प्रतियों में भरेंगे फॉर्म

जागरण संवाददाता, कन्नौज। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर अधिकारियों की सक्रियता बढ़ी गई है। इसमें बीएलओ हर मतदाता के पास तीन बार जाएंगे। पहले फार्म वितरण, फिर भरवाना और तीसरी बार में फार्म जमा करना होगा। इसमें 2003 और 2025 की सूची से मतदाता को सत्यापित कराया जाएगा।

गुरुवार को तहसील में एसडीएम कार्यालय में तिर्वा विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक उमर्दा, हसेरन व सौरिख के बीईओ, सीडीपीओ व बीडीओ की बैठक की गई। इसमें एसडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि एसआइआर के कार्य में हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा। बीएलओ हर मतदाता और हर घर पर तीन-तीन बार जाएंगे।

पहले एसआइआर का फार्म वितरण करेंगे। एक फार्म को दो प्रतियों में दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी बार में भराया जाएगा और तीसरी बार में फार्म को जमा करना होगा। फार्म की एक प्रति मतदाता और दूसरी बीएलओ के पास जमा होगी। फार्म में 2003 और 2025 का कालम है। जो लोग 2003 में मतदाता नहीं थे या फिर कहीं दूसरी जगह थे, वह लोग अपने माता-पिता, दादा-दादी का डाटा भरेंगे। 2025 कालम में स्वयं का डाटा रहेगा।