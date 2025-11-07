UP SIR: 2003 और 2025 की सूची से सत्यापित होंगे मतदाता, दो प्रतियों में भरेंगे फॉर्म
कन्नौज में मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में तेजी आई है। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाएंगे, फार्म वितरित करेंगे, भरवाएंगे और जमा करेंगे। फार्म में 2003 और 2025 के कॉलम में जानकारी भरी जाएगी। बीएलओ मोबाइल एप से डाटा का मिलान करेंगे और मतदाता रंगीन फोटो लगाएंगे, जिससे मतदाता सूची में पारदर्शिता बनी रहे।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर अधिकारियों की सक्रियता बढ़ी गई है। इसमें बीएलओ हर मतदाता के पास तीन बार जाएंगे। पहले फार्म वितरण, फिर भरवाना और तीसरी बार में फार्म जमा करना होगा। इसमें 2003 और 2025 की सूची से मतदाता को सत्यापित कराया जाएगा।
गुरुवार को तहसील में एसडीएम कार्यालय में तिर्वा विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक उमर्दा, हसेरन व सौरिख के बीईओ, सीडीपीओ व बीडीओ की बैठक की गई। इसमें एसडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि एसआइआर के कार्य में हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा। बीएलओ हर मतदाता और हर घर पर तीन-तीन बार जाएंगे।
पहले एसआइआर का फार्म वितरण करेंगे। एक फार्म को दो प्रतियों में दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी बार में भराया जाएगा और तीसरी बार में फार्म को जमा करना होगा। फार्म की एक प्रति मतदाता और दूसरी बीएलओ के पास जमा होगी। फार्म में 2003 और 2025 का कालम है। जो लोग 2003 में मतदाता नहीं थे या फिर कहीं दूसरी जगह थे, वह लोग अपने माता-पिता, दादा-दादी का डाटा भरेंगे। 2025 कालम में स्वयं का डाटा रहेगा।
2003 का डाटा मिलान करने के लिए बीएलओ अपने मोबाइल पर एप का सहारा लेंगे। हर मतदाता फार्म में अपनी रंगीन फोटो लगाएंगे। इससे मतदाता सूची में पारदर्शिता और पुनरीक्षण स्पष्ट होगा।
इस मौके पर तहसीलदार अवनीश कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अमित पाठक, बीडीओ सोनिया श्रीवास्तव, बीईओ विपिन कुमार, प्रभारी सीडीपीओ शशिकांता समेत कई लोग मौजूद रहे।
