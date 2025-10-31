दो दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया तो UP के इस जिले में चलेगा बुलडोजर, टीम ने दुकानदारों को फटकारा
उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया है। दुकानदारों को दो दिन में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।
संवाद सहयोगी, छिबरामऊ। भारी अमले के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए ब्लाक व कांशीराम कालोनी के बाहर पहुंची प्रशासन व पालिका की टीम अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देने के बाद बुलडोजर सहित लौट आई। अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को दो दिन के अंदर जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सोमवार सुबह से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
शुक्रवार को एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी, तहसीलदार अवनीश कुमार, नायब तहसीलदार रामप्रकाश, नगर पालिका के ईओ सुनील कुमार सिंह प्रशासन, नगर पालिका व पुलिस की टीम के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए खंड विकास कार्यालय के बाहर पहुंचे।
दुकानदारों को लगाई फटकार
यहां पर बीडीओ दीपांकर आर्य के साथ फुटपाथ पर कब्जा किए दुकानदारों को फटकार लगाते हुए दो दिन के अंदर जगह खाली करने के निर्देश दिए, जिससे यहां पर सुंदरीकरण का कार्य कराया जा सकेगा। इसके बाद टीम कांशीराम कालोनी के बाहर पहुंची, यहां पर भी एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों को फुटपाथ से दुकानें हटाने के निर्देश दिए।
संपूर्ण समाधान दिवस में खंड विकास कार्यालय के बाहर व कांशीराम कालोनी के बाहर फुटपाथ पर अवैध कब्जा होने की लगातार शिकायतें की जा रही हैं। इस पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका की टीम ने गुरुवार को भी मुनादी कर दुकानें हटाने के निर्देश दिए थे। एसडीएम ने बताया कि यदि दो दिन के अंदर फुटपाथ खाली नहीं किया गया तो सोमवार की सुबह यहां पर बुलडोजर से फुटपाथ खाली कराया जाएगा।
चार महीने में कई बार दी जा चुकी है अंतिम चेतावनी
प्रशासन व नगर पालिका की ओर से अतिक्रमणकारियों को चार महीने में कई बार अतिक्रमण हटाकर फुटपाथ खाली कराने के लिए अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन इसका नतीजा ढाक के तीन पात से अधिक कुछ नहीं रहा है। अब देखना यह है कि अधिकारियों की इस बार की अंतिम चेतावनी से दुकानदार अतिक्रमण हटाकर फुटपाथ खाली करते हैं या नहीं।
