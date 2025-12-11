शादी करने को भिड़े दो प्रेमी, किशोरी ने घोलकर पी ली यूरिया; इमरजेंसी में भर्ती

Language
    By Amit KuswahaEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:47 PM (IST)

    मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग की इमरजेंसी में भर्ती। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। किशोरी से विवाह करने के लिए दो दोस्त आपस में भिड़ गए। दोनों में मारपीट होती देख किशोरी सहमी और अपनी जान देने के लिए घर पर रखी यूरिया को पानी में घोल कर पी लिया। सांसें अटकने लगी तो राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है।

    देवरिया के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी को गांव के ही एक युवक से प्रेम हो गया था। वह कक्षा 11 की छात्रा है। वह अगस्त 2025 को अपने प्रेमी के साथ अपना घर छोड़कर निकल आई तो प्रेमी उसको लेकर कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी मौसी के घर पहुंचा। एक माह तक वे गांव में रुके। इसके बाद प्रेमी की दोस्ती मौसी के घर के पास रहने वाले एक युवक से हो गई।

    इससे प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर दोस्त के साथ तीन सितंबर को दिल्ली मजदूरी करने चला गया था। वहां पर प्रेमिका का प्रेम प्रसंग प्रेमी के दोस्त से हो गया। इस पर तीनों के बीच झगड़ा हुआ तो 10 अक्टूबर को घर लौट आए। प्रेमिका को लेकर प्रेमी फिर से अपनी मौसी के घर में रहने लगा। वे दो माह तक साथ-साथ रहते रहे। गुरुवार सुबह दोस्तों के बीच किशोरी से शादी करने को लेकर विवाद होने लगा। इससे किशोरी घबरा गई और घर पर रखी यूरिया को पानी में घाेलकर पी लिया। हालत बिगड़ी तो दोनों प्रेमी उसको लेकर राजकीय मेडिकल कालेज की बाल रोग विभाग की इमरजेंसी पहुंचे।

    वहां पर प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी को छोड़कर दूसरे प्रेमी से शादी करने के लिए बात कही। बताया कि पहला प्रेमी अपनी मौसी के माध्यम से उससे शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। इलाज के दौरान छात्रा की हालत में सुधार हो गया। थानाध्यक्ष नीलम सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं मिली। पुलिस गांव गई थी। कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो रहा। किशोरी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हो रही है।