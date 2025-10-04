Language
    नेशनल हाईवे ने टोल टैक्स किया कम, वाहन चालकों को मिली बड़ी राहत

    By amit kuswaha Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:45 PM (IST)

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स की दरों में 5 रुपये से 20 रुपये तक की कमी की है। यह नई दरें शुक्रवार रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं जिससे वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिली है। जसोदा टोल प्लाजा पर नई दरों की सूची चस्पा कर दी गई है और कार का मासिक पास भी सस्ता हो गया है।

    टोल टैक्स कम होने से वाहन चालकों को मिली राहत। जागरण

    जागरण संवाददाता, कन्नौज । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल की दरों को कम किया है। शुक्रवार रात 12 बजे से लागू की दरों को कम देखकर गुजरने वाले चालकों को आर्थिक राहत मिली। टोल कर्मियों ने भी कम दरों का नोटिस चस्पा कर चालकों की इसकी जानकारी दी।

    बीते करीब तीन साल से लगातार नेशनल हाइवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) की ओर से टोल टैक्स की दरों को बढ़ाया जा रहा था। शुक्रवार की रात 12 बजे से एनएचआई की ओर से नई दरों को लागू किया गया। इससे जसोदा टोल प्लाजा से कानपुर नगर और नवीगंज तक सफर करने पर पांच रुपये से लेकर 20 रुपये तक का टोल कम किया गया।

    ऐसे मिली लोगों को जानकारी

    गुजरने वाले चालकों को जैसे ही टोल की नई दरों के कम होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने खुशी जताई है। टोल कर्मचारी विवेक राजपूत ने बताया कि अक्सर गुजरने वाले चालकों से जब कम टोल वसूल किया गया, तो उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया।

    टोल मैनेजर घनश्याम सिंह ने बताया कि कम हुई दरों की सूची भी टोल प्लाजा पर चस्पा की गई है। सभी वाहन चालकों से निर्धारित दर ही वसूल की जाएगी। वहीं पहले 350 रुपये में कार का मासिक पास बनता था। इसे घटाकर अब 340 रुपये कर दिया गया है।

    टोल दरों की सूची 

    वाहन -- - नए दरों की सूची:- -- - पुराने दरों की सूची:-

    -कार -- - 125 रुपये -- - 125 रुपये

    -एलसीबी -- - 200 रुपये -- -205 रुपये

    -बस और ट्रक -- - 415 रुपये -- -430 रुपये

    -आठ से 12 चक्का -- 650 रुपये -- -670 रुपये

    -14 चक्का से अधिक -- - 795 रुपये -- -815 रुपये