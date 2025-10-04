नेशनल हाईवे ने टोल टैक्स किया कम, वाहन चालकों को मिली बड़ी राहत

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स की दरों में 5 रुपये से 20 रुपये तक की कमी की है। यह नई दरें शुक्रवार रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं जिससे वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिली है। जसोदा टोल प्लाजा पर नई दरों की सूची चस्पा कर दी गई है और कार का मासिक पास भी सस्ता हो गया है।

जागरण संवाददाता, कन्नौज । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल की दरों को कम किया है। शुक्रवार रात 12 बजे से लागू की दरों को कम देखकर गुजरने वाले चालकों को आर्थिक राहत मिली। टोल कर्मियों ने भी कम दरों का नोटिस चस्पा कर चालकों की इसकी जानकारी दी।

बीते करीब तीन साल से लगातार नेशनल हाइवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) की ओर से टोल टैक्स की दरों को बढ़ाया जा रहा था। शुक्रवार की रात 12 बजे से एनएचआई की ओर से नई दरों को लागू किया गया। इससे जसोदा टोल प्लाजा से कानपुर नगर और नवीगंज तक सफर करने पर पांच रुपये से लेकर 20 रुपये तक का टोल कम किया गया।

ऐसे मिली लोगों को जानकारी गुजरने वाले चालकों को जैसे ही टोल की नई दरों के कम होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने खुशी जताई है। टोल कर्मचारी विवेक राजपूत ने बताया कि अक्सर गुजरने वाले चालकों से जब कम टोल वसूल किया गया, तो उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया।

टोल मैनेजर घनश्याम सिंह ने बताया कि कम हुई दरों की सूची भी टोल प्लाजा पर चस्पा की गई है। सभी वाहन चालकों से निर्धारित दर ही वसूल की जाएगी। वहीं पहले 350 रुपये में कार का मासिक पास बनता था। इसे घटाकर अब 340 रुपये कर दिया गया है।