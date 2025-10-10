पहले पत्थर फेंके फिर धमकी देकर भागे युवक, बोले- रात 12 बजे मंदिर में आग लगा देंगे; लोगों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, कन्नौज। अराजकतत्वों ने मुहल्ला बिरतिया स्थित जनता मंदिर में घुसकर पथराव किया। पत्थर फेंक कर मूर्ति और शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के पहुंचने अराजकतत्व मंदिर में आग लगाने की धमकी देते हुए भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने पहुंच कर हंगामा शुरू कर दिया है।

छिबरामऊ कोतवाली के मुहल्ला बिरतिया में जनता मंदिर स्थित है। यहां शिवलिंग और भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। बस्ती के लोग रोजाना पूजा करते हैं। गुरुवार रात करीब साढ़े 10 बजे भागते हुए पैदल पहुंचे करीब छह अराजकतत्वों ने माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से मंदिर पर पथराव कर दिया।

मंदिर में पथराव देखकर पहुंचे लोगों को देखकर आरोपित मंदिर में आग लगाने की धमकी देते हुए गली से भाग गए। यह देखकर लोगों ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। इससे तहसीलदार अवनीश कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ के मौके पर पहुंच गए।

मंदिर के पास लगे सीसीटीवी रिकार्डिंग देखने पर स्पष्ट हुआ कि पथराव कर कुछ युवक धमकी देते हुए भाग रहे हैं। मुहल्ला बिरतिया निवासी प्रदीप दीक्षित ने बताया पांच-छह लड़के दरवाजे पर आए और अभद्रता करते मंदिर भी पत्थर फेंके। वही रात 12 बजे मंदिर फूंक देने की धमकी देकर भाग गए।