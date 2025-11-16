24 नवंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देंगे शिक्षक, TET की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, कन्नौज। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसको लेकर शिक्षकों ने बैठक कर रणनीति बनाई। हर ब्लाक में यूनियन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी। रविवार को संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने नसरापुर रोड स्थित लोक निर्माण के पास टीचर्स कालोनी में बैठक की। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक दिलीप यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

24 नवंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली में होने वाले धरना प्रदर्शन में अध्यापकों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आवाहन किया गया। अध्यापकों को दिल्ली ले जाने के लिए हर ब्लाक में यूनियन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई।