कन्नौज में राज्यकर सचल दल ने पकड़ा एक करोड़ सुपाड़ी लदा ट्रक
कन्नौज में राज्यकर सचल दल ने दिल्ली से नागपुर जा रहे एक करोड़ रुपये की सुपारी से लदे ट्रक को पकड़ा। ट्रक में लदी सुपारी के संबंध में कोई बिल या जीएसटी दस्तावेज नहीं पाए गए। जिसके बाद विक्रेता और खरीदार दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कन्नौज: चोरी छिपे दिल्ली से नागपुर एक करोड़ की सुपाड़ी लादकर जा रहे ट्रक को सहायक आयुक्त राज्यकर सचल दल ने पकड़ लिया। बिल और जीएसटी के दस्तावेज न मिलने पर सदर कोतवाली में विक्रेता और खरीदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में 26 सितंबर को जीएसटी टीम ने संदिग्ध ट्रक को देखा था। चालक चकमा देकर फरार हो गया था। इससे जीएसटी की टीमें ट्रक की तलाश में अलर्ट थी। गुरुवार की रात करीब 12 बजे सहायक आयुक्त राज्यकर सचल दल दीपा सागर ने गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर चेकिंग के दौरान ट्रक को पकड़ लिया।
छानबीन करने पर ट्रक में एक करोड़ कीमत की 500 बोरी में पान-मसाला में उपयोग होने वाली कटी हुई सुपाड़ी लदी पाई गई। चालक से जब सुपाड़ी परिवहन के दस्तावेज मांगे गए, तो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इससे स्पष्ट हुआ कि खरीद की गई सुपाड़ी को 18 प्रतिशत जीएसटी दर को चोरी कर ले जाया जा रहा था।
इसके बाद ट्रक को सीज कर सदर कोतवाली में खड़ा करा दिया। शुक्रवार की शाम सात बजे सदर कोतवाली में सहायक आयुक्त राज्यकर सचल दल दीपा सागर ने सुपाड़ी विक्रेता अजय ट्रेडर्स ग्राउंड फ्लोर 49, राजीव नगर एक्सटेंशन उत्तर पश्चिमी दिल्ली और खरीद प्रज्वल इंटरप्राइजेज 13-एडी शांतिलाल बदानी मार्ग ताजनूरी कालामना बेलेनगर नागपुर महाराष्ट्र और ट्रक नंबर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सदर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रक और सुपाड़ी को सीज कर दिया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
