कन्नौज में राज्यकर सचल दल ने पकड़ा एक करोड़ सुपाड़ी लदा ट्रक

जागरण संवाददाता, कन्नौज: चोरी छिपे दिल्ली से नागपुर एक करोड़ की सुपाड़ी लादकर जा रहे ट्रक को सहायक आयुक्त राज्यकर सचल दल ने पकड़ लिया। बिल और जीएसटी के दस्तावेज न मिलने पर सदर कोतवाली में विक्रेता और खरीदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में 26 सितंबर को जीएसटी टीम ने संदिग्ध ट्रक को देखा था। चालक चकमा देकर फरार हो गया था। इससे जीएसटी की टीमें ट्रक की तलाश में अलर्ट थी। गुरुवार की रात करीब 12 बजे सहायक आयुक्त राज्यकर सचल दल दीपा सागर ने गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर चेकिंग के दौरान ट्रक को पकड़ लिया।

छानबीन करने पर ट्रक में एक करोड़ कीमत की 500 बोरी में पान-मसाला में उपयोग होने वाली कटी हुई सुपाड़ी लदी पाई गई। चालक से जब सुपाड़ी परिवहन के दस्तावेज मांगे गए, तो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इससे स्पष्ट हुआ कि खरीद की गई सुपाड़ी को 18 प्रतिशत जीएसटी दर को चोरी कर ले जाया जा रहा था।