वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगा काटा हंगामा
कन्नौज में कैंटीन से लौट रहे अंकित नामक युवक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, क्योंकि उन्हें घटना की सूचना देरी से मिली और घटनास्थल को धो दिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। कैंटीन बंद कर वापस घर जाते समय बाइक सवार युवक को किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव मर्च्युरी में रख दिया और एक घंटे बाद स्वजन को सूचना दी। इससे स्वजन भड़क गए और राजकीय मेडिकल कालेज में हंगामा कर पुलिस पर हत्या का आरोप लगा दिया।
थाना क्षेत्र के हरेईपुर गांव निवासी 20 वर्षीय अंकित पुत्र रमेश चंद्र तिर्वागंज में देशी शराब की दुकान पर संचालित कैंटीन में काम करते थे। सोमवार रात 10 बजे कैंटीन बंद कर बाइक से वापस घर जा रहे थे। तभी तिर्वा-औसेर मार्ग पर खैरनगर पुलिस चौकी के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी।
आसपास के लोगों ने देखा तो जानकारी चौकी प्रभारी को दी। पुलिस ने बचाव के प्रयास में राजकीय मेडिकल कालेज भेज दिया। वहां पर डाक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद मृत घोषित कर दिया और शव मर्च्युरी में रख दिया। एक घंटे बाद युवक की शिनाख्त हो सकी।
इसके बाद जानकारी स्वजन को दी गई। रात 12 बजे स्वजन मेडिकल कालेज पहुंचे। मंगलवार सुबह स्वजन ने हंगामा करना शुरू कर दिया। खैरनगर चौकी के सिपाही, दारोगा समेत पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया।
स्वजन ने बताया कि समय से पुलिस ने सूचना नहीं दी और घटना स्थल को पानी डालकर धोया गया। ठठिया थानाध्यक्ष देवेश कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा। वाहन की टक्कर से हादसा हुआ है। वाहन का पता लगाया जा रहा। दुकान के बाहर खून पड़ा होने से आसपास के लोगों ने साफ कर दिया है। स्वजन को समझा कर शांत कर दिया गया।
