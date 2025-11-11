वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगा काटा हंगामा

जागरण संवाददाता, कन्नौज। कैंटीन बंद कर वापस घर जाते समय बाइक सवार युवक को किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव मर्च्युरी में रख दिया और एक घंटे बाद स्वजन को सूचना दी। इससे स्वजन भड़क गए और राजकीय मेडिकल कालेज में हंगामा कर पुलिस पर हत्या का आरोप लगा दिया।

थाना क्षेत्र के हरेईपुर गांव निवासी 20 वर्षीय अंकित पुत्र रमेश चंद्र तिर्वागंज में देशी शराब की दुकान पर संचालित कैंटीन में काम करते थे। सोमवार रात 10 बजे कैंटीन बंद कर बाइक से वापस घर जा रहे थे। तभी तिर्वा-औसेर मार्ग पर खैरनगर पुलिस चौकी के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी।

आसपास के लोगों ने देखा तो जानकारी चौकी प्रभारी को दी। पुलिस ने बचाव के प्रयास में राजकीय मेडिकल कालेज भेज दिया। वहां पर डाक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद मृत घोषित कर दिया और शव मर्च्युरी में रख दिया। एक घंटे बाद युवक की शिनाख्त हो सकी।