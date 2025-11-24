ग्रीनफील्ड हाईवे पर कार से 50 मीटर घिसटे सेवानिवृत्त निरीक्षक, मौके पर हो गई मौत

जागरण संवाददाता, कन्नौज। घर से टहलने के लिए निकले सेवानिवृत्त भूमि संरक्षण निरीक्षक को गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर ग्राम सराय सुंदर के पास तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर रोहलिन निवासी 75 वर्षीय सियाराम पाल पुत्र क्षत्रपाल सिंह नगर के मुहल्ला राधा नगर में अपने परिवार के साथ रहते थे। सोमवार की सुबह गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर वह ग्राम सराय सुंदर के पास टहलने के लिए गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तभी एचपी पेट्रोल पंप के पास दिल्ली से कानपुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि वह कार में फंसकर 50 मीटर तक घिसट गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक कार को कानपुर की तरफ भगा ले गया। शव को 100 शैया अस्पताल की मर्च्युरी में रखवा दिया गया। मृतक की पत्नी मुन्नी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पाकर ब्लाक प्रमुख सुषमा पाल के पति बादाम सिंह पाल भी अस्पताल पहुंच गए और स्वजन को ढांढस बंधाया।

स्वजन ने बताया कि सियाराम पाल भूमि संरक्षण निरीक्षक के पद से वर्ष 2010 में जनपद उरई से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पत्नी मुन्नी देवी भी आठ वर्ष पहले एएनएम के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। उनके एक बेटा संजीव पाल है। वह लखनऊ के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है और अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता है। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलते ही मामले की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।