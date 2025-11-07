पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को कैसे मिलता है लाभ? जानिए पूरा लेखा-जोखा

जागरण संवाददाता, कन्नौज। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन एवं भेड़ पालन जैसी योजनाओं को लेकर गोष्ठियां आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाए ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

यह बात जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति, बैंकर्स समिति व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना से संबंधित समीक्षा बैठक में कही। जिलाधिकारी ने कोटक महिंद्रा बैंक का सीडी अनुपात रेशियो कम मिलने पर इसमें सुधार के निर्देश दिए। कहा कि सभी बैंकों का सीडी अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। जो भी ग्राहक केवाईसी के लिए आता है, उसे आवश्यक सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाएं।