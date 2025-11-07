पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को कैसे मिलता है लाभ? जानिए पूरा लेखा-जोखा
कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रचार करने और किसानों को पशुपालन योजनाओं के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैंकों को युवा उद्यमी विकास अभियान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और सीडी अनुपात में सुधार करने के लिए कहा। लाइब्रेरी की स्थापना और रखरखाव पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन एवं भेड़ पालन जैसी योजनाओं को लेकर गोष्ठियां आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाए ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
यह बात जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति, बैंकर्स समिति व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना से संबंधित समीक्षा बैठक में कही।
जिलाधिकारी ने कोटक महिंद्रा बैंक का सीडी अनुपात रेशियो कम मिलने पर इसमें सुधार के निर्देश दिए। कहा कि सभी बैंकों का सीडी अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। जो भी ग्राहक केवाईसी के लिए आता है, उसे आवश्यक सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाएं।
उन्हाेंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में पिछली बैठकों में कुछ बैंकों, विशेषकर पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक तथा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा उदासीनता के चलते कई आवेदन निरस्त होने की जानकारी सामने आई थी।
सभी बैंक अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं ताकि अधिक युवा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। वर्तमान में प्राप्त 62 प्रतिशत उपलब्धि को बढ़ाकर इस माह के अंत तक 80-90 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। जिन स्थलों पर लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं, वहां सुरक्षा, स्वच्छता और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए।
