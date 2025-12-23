कन्नौज में मनरेगा निर्माण सामग्री का 40 करोड़ रुपये बकाया, विकास कार्य प्रभावित
कन्नौज में मनरेगा निर्माण सामग्री का लगभग 40 करोड़ रुपये बकाया होने से ग्राम प्रधान परेशान हैं। पंचायत चुनाव नजदीक होने से वे भुगतान के लिए विकास भवन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कन्नौज। मनरेगा निर्माण सामग्री का करीब 40 करोड़ रुपये बकाया होने से ग्राम प्रधानों की परेशानी बढ़ गई है। पंचायत चुनाव अगले वर्ष संभावित होने के कारण प्रधान धनराशि भुगतान के लिए विकास भवन का चक्कर लगा रहे हैं। भुगतान नहीं होने से ग्राम पंचायतों का विकास कार्य प्रभावित है।
वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कई ग्राम पंचायतों में स्कूलों की चहारदीवारी, इंटरलाकिंग, नाली निर्माण और संपर्क मार्ग, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल मैदान, मनरेगा पार्क, समेत अन्य विकास कार्य कराए गए। ये सभी कार्य ग्राम प्रधानों ने मनरेगा से कराए। कई प्रधानों ने काम भी पूरा कर लिया है।
काम पूरा होने के बाद भी धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है। प्रधानों का कहना है कि निर्माण सामग्री उधार लेकर मनरेगा से इंटरलाकिंग, नाली और संपर्क मार्ग का निर्माण कराया गया।
निर्माण सामग्री देने वाले दुकानदार रुपये की मांग कर रहे हैं। ईंट, सीमेंट, रेत उधार लेकर काम कराया गया। बजट देने में देरी होने से विकास कार्य रुक गए हैं।
निर्माण सामग्री के भुगतान के लिए आश्वासन ही दिया जा रहा है। डीसी मनरेगा दिनेश कुमार ने बताया कि बजट की उपलब्धता के लिए शासन को पत्र लिखा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।