कन्नौज में मनरेगा निर्माण सामग्री का 40 करोड़ रुपये बकाया, विकास कार्य प्रभावित

जागरण संवाददाता, कन्नौज। मनरेगा निर्माण सामग्री का करीब 40 करोड़ रुपये बकाया होने से ग्राम प्रधानों की परेशानी बढ़ गई है। पंचायत चुनाव अगले वर्ष संभावित होने के कारण प्रधान धनराशि भुगतान के लिए विकास भवन का चक्कर लगा रहे हैं। भुगतान नहीं होने से ग्राम पंचायतों का विकास कार्य प्रभावित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कई ग्राम पंचायतों में स्कूलों की चहारदीवारी, इंटरलाकिंग, नाली निर्माण और संपर्क मार्ग, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल मैदान, मनरेगा पार्क, समेत अन्य विकास कार्य कराए गए। ये सभी कार्य ग्राम प्रधानों ने मनरेगा से कराए। कई प्रधानों ने काम भी पूरा कर लिया है।