तीन विधानसभा क्षेत्रों के 402 जोड़ों की होगी शादी, कन्नौज में CM सामूहिक विवाह योजना को लेकर तैयारियां तेज

जागरण संवाददाता, कन्नौज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में सामूहिक विवाह की तिथियां निर्धारित की गई हैं। लेकिन, ये तिथियां अभी संभावित हैं। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही विवाह की तिथियों पर मुहर लगेगी। विवाह की तैयारी पूरी कर ली गई हैं। करीब 402 जोड़ों का विवाह होगा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक जोड़े पर 51 हजार रुपये व्यय किया जाता था। इसमें 10 हजार रुपये का सामान, छह हजार रुपये आयोजन व्यय और 35 हजार रुपये वधु के खाते में दिए जाते थे। अब यह राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। इसमें 25 हजार रुपये का सामान, 15 हजार रुपये आयोजन व्यय और 60 हजार रुपये वधु के खाते में सीधे भेजे जाएंगे।

सामूहिक विवाह की संभावित तिथि निर्धारित कर दी गई हैं। विभाग के अनुसार, 13 नवंबर को छिबरामऊ क्षेत्र के विमला देवी ब्रज मोहन इंटर कालेज सराय प्रयाग, 17 नवंबर को तिर्वा विधानसभा क्षेत्र के डीएन इंटर कालेज तिर्वा और 24 नवंबर को सदर विधानसभा क्षेत्र के पीएसएम डिग्री कालेज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया जाएगा।

छिबरामऊ में करीब 158, तिर्वा में 76 और सदर में करीब 168 जोड़ों का विवाह होगा। हालांकि, जोड़े घट-बढ़ सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि विवाह से पहले वर-वधु का बायोमीट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। विवाह स्थल पर भी दोनों की उपस्थिति बायोमीट्रिक माध्यम से दर्ज की जाएगी। इसके बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।