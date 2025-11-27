Language
    कुकर्म का वीडियो बना बस एजेंट से मांगे 5 लाख, बदनामी के डर से दी जान

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:46 PM (IST)

    एक टूरिस्ट बस एजेंट से पैसे की मांग पूरी न होने पर एक ब्लैकमेलर युवक ने उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बदनामी बर्दाश्त न कर पाने की वजह से एजेंट ने गांव के बाहर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को खबर किए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

    जागरण संवाददाता कन्नौज। कुकर्म कर रहे टूरिस्ट बस एजेंट से रुपयों की मांग पूरी न होने पर ब्लैकमेलर युवक ने इंटरनेट मीडिया पर अश्लील वीडियो प्रचलित कर दिया। बदनामी से आहत हुए एजेंट ने गांव के बाहर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे स्वजन में चीख-पुकार मच गया। पुलिस को बगैर सूचना दिए स्वजन ने अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के दूसरे दिन वीडियो प्रचलित देखकर पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू की है।

    सकरावा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला 55 वर्षीय विवाहित अधेड़ टूरिस्ट और निजी बसों की बुकिंग की एजेंट का काम करता था। करीब 10 दिन पूर्व घर में एजेंट एक युवक से कुकर्म कर रहा था। इस दौरान युवक का एक दोस्त भी मौजूद था और उसने कुकर्म का वीडियो बना लिया। घटना के बाद से युवक बस एजेंट से पांच लाख रुपये की मांग कर रहा था।

    वीडियो प्रचलित करने की धमकी 

    रुपये न देने पर वह वीडियो प्रचलित करने की धमकी दे रहा था। बुधवार सुबह युवक ने इंटरनेट मीडिया पर कुकर्म करते हुए एजेंट का अश्लील वीडियो प्रचलित कर दिया। इससे आहत होकर एजेंट ने बुधवार की रात करीब 10 बजे गांव के बाहर नीम के पेड़ में गमछे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इससे स्वजन में चीख-पुकार मच गया।

    दूसरे दिन गुरुवार को स्वजन ने पुलिस को बगैर सूचना दिए अधेड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। सकरावा थाना प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि अधेड़ ने आत्महत्या की है। इसकी जानकारी ने थाने में नहीं दी गई है। कुकर्म के प्रचलित वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।