कुकर्म का वीडियो बना बस एजेंट से मांगे 5 लाख, बदनामी के डर से दी जान

जागरण संवाददाता कन्नौज। कुकर्म कर रहे टूरिस्ट बस एजेंट से रुपयों की मांग पूरी न होने पर ब्लैकमेलर युवक ने इंटरनेट मीडिया पर अश्लील वीडियो प्रचलित कर दिया। बदनामी से आहत हुए एजेंट ने गांव के बाहर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे स्वजन में चीख-पुकार मच गया। पुलिस को बगैर सूचना दिए स्वजन ने अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के दूसरे दिन वीडियो प्रचलित देखकर पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू की है।

सकरावा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला 55 वर्षीय विवाहित अधेड़ टूरिस्ट और निजी बसों की बुकिंग की एजेंट का काम करता था। करीब 10 दिन पूर्व घर में एजेंट एक युवक से कुकर्म कर रहा था। इस दौरान युवक का एक दोस्त भी मौजूद था और उसने कुकर्म का वीडियो बना लिया। घटना के बाद से युवक बस एजेंट से पांच लाख रुपये की मांग कर रहा था।

वीडियो प्रचलित करने की धमकी रुपये न देने पर वह वीडियो प्रचलित करने की धमकी दे रहा था। बुधवार सुबह युवक ने इंटरनेट मीडिया पर कुकर्म करते हुए एजेंट का अश्लील वीडियो प्रचलित कर दिया। इससे आहत होकर एजेंट ने बुधवार की रात करीब 10 बजे गांव के बाहर नीम के पेड़ में गमछे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इससे स्वजन में चीख-पुकार मच गया।