SIR in UP: 2003 की मतदाता सूची में यूपी के 89 वोटर गायब, इस बार गणना फॉर्म भर पाएंगे या नहीं?

जागरण संवाददाता, कन्नौज। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में ग्राम महमूदपुर खास बूथ संख्या 134 वर्ष 2003 /विधानसभा 294 /भाग संख्या 134 /क्रम संख्या 1318 से सीधा क्रमांक 1407 शुरू हो गया है। मतलब बीच से 89 वोटर गायब हैं। सपा के पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने मतदाता सूची में बतौर बानगी इस गड़बड़ी पर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि विकास के मुद्दे पर लगातार गरीबों को उत्पीड़न हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व विधायक ने मुहल्ला बस्तीराम स्थित निज आवास पर मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जागरूक करते हुए अनिवार्य रूप से फार्म भरकर जमा करने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कई लोग अभी भी भ्रम में हैं कि 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम होने से फार्म भरने की जरूरत नहीं। सभी को फार्म भरना होगा।

यदि आपका नाम 2003 की सूची में है, तो फार्म के बाएं कालम में उसका विवरण दर्ज करें। यदि नाम नहीं है, तो दाएं कालम में माता, पिता, दादा या दादी में से किसी एक का 2003 का मतदाता विवरण भरें। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में मतदाता पहचान पत्र के लिए केवाईसी अनिवार्य होगा। सभी मतदाता तुरंत फार्म भरें।

नजदीकी बीएलओ से संपर्क करें, ताकि नाम कटने से बचाया जा सके। यह अभियान मतदाता सूची को पारदर्शी और अद्यतन बनाने का प्रयास है। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष उमेश पाल, प्रताप सिंह यादव, राशिद फारुकी, संतोष गुप्ता, पूरनमल शाक्य, विपिन नाथ, डा. मतीन, साकेश जाटव व बजरंग सिंह चौहान मौजूद रहे।

पीडीए प्रहरी कैंप में प्रपत्र भरने की दी जानकारी नगर पंचायत के बरातघर में एसआइआर प्रपत्र भरने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में एसआइआर से संबंधित जानकारी सपा नेताओें ने दी। पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने बताया कि किसी मतदाता का वोट नहीं मिल रहा है तो वोटर हेल्पलाइन एप पर अपना एपिक नंबर डालने पर पता चल जाएगा कि वोट किस क्रमांक पर है।