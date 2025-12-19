Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रीनफील्ड हाईवे पर ट्रक के अंदर ऐसा क्या कर रहे थे बदमाश? ड्राइवर ने रोका तो मार दी गोली

    By Soham Prakash Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    कन्नौज में कोहरे के कारण ग्रीनफील्ड हाइवे पर खड़े ट्रक से डीजल चुरा रहे बदमाशों ने चालक को गोली मार दी। झारखंड से कोयला लादकर पंजाब जा रहे ट्रक चालक न ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। झारखंड से कोयला लादकर पंजाब जा रहे चालक ने कोहरा अधिक होने के कारण ग्रीनफील्ड हाइवे पर ट्रक को खड़ा कर दिया।

    तड़के सात बजे कोहरे की आड़ में अल्टो कार से आए तीन चोरों ने राड से तेल टंकी का लाक तोड दिया और डीजल चोरी करने लगे। ट्रक चालक ने झपटकर एक चोर को पकड़ना चाहा तो उसने चालक को गोली मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार के जनपद गया के सहदेव खाप निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद अजीउद्दीन खान उर्फ गोरा पुत्र करीमुल्ला खां ट्रक चालक हैं। वह परिचालक वहीद आलम पुत्र मोहम्मद रफीक के साथ ट्रक पर कोयला लादकर झारखंड से पंजाब जा रहे थे।

    शुक्रवार सुबह साढ़े चार बजे कोहरा अधिक होने के कारण उन्होंने ट्रक को गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाइवे पर छिबरामऊ कोतवाली के सिकंदरपुर अंडरपास के ऊपर रोक लिया और कोहरा छंटने का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार के बाद कोहरा नहीं छटा, तो दोनों ट्रक केबिन में सो गए।

    सुबह सात बजे के करीब एक युवक ने ट्रक की केबिन का शीशा खटकाया, तो चालक व परिचालक जाग गए। युवक के हाथ में अवैध राइफल देखकर दोनों दहशत में आ गए। शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी सुनकर दोनों केबिन में बैठे गए।

    इसके बाद चोरों ने राड से टंकी का लाक तोड़ दिया और डीजल चोरी करने लगे। एक चोर डीजल निकाल रहा था, दूसरा राइफल लगाए था और तीसरा अल्टो कार को स्टार्ट किए ड्राइविंग सीट पर बैठा था। राइफल लिए युवक ध्यान भटकने पर चालक मोहम्मद अजीउद्दीन खान ने झपटकर राइफल छीनने का प्रयास किया, तो उसने फायर झाेंक दिया।

    गोली चालक के सीने के निचले हिस्से को छूकर निकल गई। इससे वह घायल हो गया। किसी तरह चालक और परिचालक ने भाग जान बचाई। ट्रक से करीब 20 हजार का डीजल चोरी कर अल्टो सवार तीनों बदमाश छिबरामऊ की तरफ भाग निकले।

    सिकंदरपुर चौकी प्रभारी गजेंद्र पाल सिंह मौके पर पहुंच गए और घायल चालक को 100 शैया अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल रेफर कर दिया। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा।

    चौकी से एक किलोमीटर हुई वारदात

    अल्टो सवार युवकों ने ट्रक से डीजल चोरी और चालक को गोली मारने की वारदात को गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर सिकंदरपुर पुलिस चौकी से महज एक किलोमीटर दूर अंजाम देकर पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है। हाइवे पर हुई इस वारदात से एक बार फिर पुलिस गश्त की पोल खुल गई है।

    घटनास्थल पर पड़ा मिला कारतूस का खोखा

    ट्रक चालक को गोली मारने के बाद अल्टो सवार मौके से भाग निकले। वारदात के बाद कारतूस का खाली खोखा भी हाइवे पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने इस खाली खोखे को अपने कब्जे में ले लिया है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से लोग दहशत में हैं।