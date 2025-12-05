Language
    'घर से निकल आए... साथ ले चलो वरना जान दे देंगे', मना करने पर फंदे पर लटक गई 15 साल की लड़की

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    कन्नौज में एक किशोरी ने युवक के साथ चलने से इनकार करने और आत्महत्या करने के लिए उकसाने पर आत्महत्या कर ली। किशोरी ने युवक को फोन किया और साथ चलने के ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। हम अपने घर से निकल आए। तुम भी आ जाओ। हम इंतजार कर रहे हैं। युवक ने साथ चलने के लिए किशोरी से आनाकानी की, तो खुदकुशी करने की बात कही।

    युवक ने गुस्से में खुदकुशी करने के लिए किशोरी से कह दिया था। क्षुब्ध हो किशोरी अपने स्वजन के सामने वापस नहीं गई और फंदे से लटक कर जान दे दी थी। आरोपित ने पूछताछ के दौरान पुलिस को घटना के संबंध में बताया।

    इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय हाईस्कूल की छात्रा दो दिसंबर की रात को अपने घर से निकल गई थी। तीन दिसंबर की सुबह पिता ने पूराराय गांव निवासी अभिषेक राजपूत पर बेटी को बहलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसी दिन शाम सात बजे गांव के बाहर एक आश्रम में बरगद के पेड़ पर 20 फीट ऊंचे फंदे से शव लटकता मिला था।

    पुलिस की छानबीन में किशोरी की जेब से मोबाइल फोन मिला था। पुलिस ने आरोपित अभिषेक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपित ने बताया कि किशोरी ने मोबाइल फोन पर बात की थी और साथ चलने के लिए बोली थी।

    साथ ले जाने से इन्कार कर दिया था और गुस्से में खुदकुशी करने के लिए बोल दिया था। यह बात किसी को नहीं बताई और उसने खुदकुशी कर ली। सीओ कुलवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। जल्द ही दोषी पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।