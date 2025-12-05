'घर से निकल आए... साथ ले चलो वरना जान दे देंगे', मना करने पर फंदे पर लटक गई 15 साल की लड़की

जागरण संवाददाता, कन्नौज। हम अपने घर से निकल आए। तुम भी आ जाओ। हम इंतजार कर रहे हैं। युवक ने साथ चलने के लिए किशोरी से आनाकानी की, तो खुदकुशी करने की बात कही। युवक ने गुस्से में खुदकुशी करने के लिए किशोरी से कह दिया था। क्षुब्ध हो किशोरी अपने स्वजन के सामने वापस नहीं गई और फंदे से लटक कर जान दे दी थी। आरोपित ने पूछताछ के दौरान पुलिस को घटना के संबंध में बताया।

इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय हाईस्कूल की छात्रा दो दिसंबर की रात को अपने घर से निकल गई थी। तीन दिसंबर की सुबह पिता ने पूराराय गांव निवासी अभिषेक राजपूत पर बेटी को बहलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसी दिन शाम सात बजे गांव के बाहर एक आश्रम में बरगद के पेड़ पर 20 फीट ऊंचे फंदे से शव लटकता मिला था।

पुलिस की छानबीन में किशोरी की जेब से मोबाइल फोन मिला था। पुलिस ने आरोपित अभिषेक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपित ने बताया कि किशोरी ने मोबाइल फोन पर बात की थी और साथ चलने के लिए बोली थी।