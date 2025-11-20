कन्नौज में स्टाफ नर्स की नौकरी के नाम पर युवती के साथ धोखाधड़ी, जालसाज ने ठग लिए 30 हजार

जागरण संवाददाता, कन्नौज। स्टाफ नर्स की नौकरी लगवाने के नाम पर ऑनलाइन जालसाज ने अनाथ युवती को ठगी का शिकार बनाया। आवेदन के बाद युवती को नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे 30 हजार रुपये खाते में डला लिए। पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है।

नसरापुर निवासी अमृता पुत्री स्वर्गीय लाखन सिंह ने एसपी विनोद कुमार को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि उसने नर्सिंग कोर्स किया है। कई साल पूर्व उसके माता-पिता का निधन हो गया है। इसलिए वह घर में अकेले रहती है।