Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कन्नौज में स्टाफ नर्स की नौकरी के नाम पर युवती के साथ धोखाधड़ी, जालसाज ने ठग लिए 30 हजार

    By Soham Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    कन्नौज में एक युवती को स्टाफ नर्स की नौकरी का झूठा वादा करके 30 हजार रुपये ठग लिए गए। ऑनलाइन जालसाज ने नौकरी का लालच देकर युवती से पैसे लिए और फिर गायब हो गए। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। स्टाफ नर्स की नौकरी लगवाने के नाम पर ऑनलाइन जालसाज ने अनाथ युवती को ठगी का शिकार बनाया। आवेदन के बाद युवती को नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे 30 हजार रुपये खाते में डला लिए। पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नसरापुर निवासी अमृता पुत्री स्वर्गीय लाखन सिंह ने एसपी विनोद कुमार को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि उसने नर्सिंग कोर्स किया है। कई साल पूर्व उसके माता-पिता का निधन हो गया है। इसलिए वह घर में अकेले रहती है।

    दो नवंबर को उसने इंटरनेट पर स्टाफ नर्स की भर्ती का फार्म देखकर आवेदन किया था। इसके बाद एक युवक का फोन आया और लखनऊ के अस्पताल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 30 हजार रुपये ठग लिए।

    नौकरी के लालच में उसने जेवर बिक्री कर यह रकम जुटाई थी। ठगी के बाद वह सदमे में है। एसपी ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।