PM आवास योजना: ग्रामीण लाभार्थियों को बड़ी राहत, जल्द मिलेगी पहली किस्त, पूरा होगा पक्के घर का सपना

जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमवाईए-जी) के तहत प्रतीक्षा कर रहे जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अक्टूबर माह में जनपद को 5,700 नए आवासों का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले को केवल 328 आवासों का लक्ष्य दिया गया था, जिसके बाद से लंबा अंतराल बना हुआ था। अब नए लक्ष्य के आवंटन के साथ ही योजना के क्रियान्वयन में तेजी आ गई है। 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा दिए गए 5,700 आवासों के लक्ष्य को जिले के सभी आठों विकास खंडों में विभाजित किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अपने पक्के मकान के निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। केवल मकान ही नहीं, बल्कि लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।

प्रत्येक लाभार्थी को इज्जतघर निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 हजार रुपये अलग से प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आवास निर्माण के दौरान लाभार्थी परिवार को सहायता देने के उद्देश्य से बीवीजी रामजी के तहत 90 दिनों की अकुशल मजदूरी का भुगतान भी किया जाएगा। इससे गरीबों पर निर्माण कार्य का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।