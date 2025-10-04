हाथ की कटी अंगुली से से हुई युवक की शिनाख्त, दो दिन पहले नाले में मिली थी लाश
कन्नौज के तिरवा में एक 40 वर्षीय मानसिक मंदित युवक रामनरेश का शव एक बरसाती नाले में मिला। वह 29 सितंबर से लापता था। परिजनों ने उसके हाथ की कटी उंगली और कपड़ों से उसकी पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि रामनरेश मानसिक रूप से कमजोर था और बिना बताए घर से निकल गया था।
संवाद सहयोगी, तिर्वा । बरसाती नाले में युवक का शव दो दिन पूर्व पड़ा मिला था। युवक का चेहरा स्पष्ट नहीं था। इससे स्वजन ने हाथ की कटी अंगुली और कपड़ों से पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन बोले, युवक मानसिक मंदित था और दो दिन पूर्व घर से बिना बताए निकला था।
कस्बे के मंडी बाजार निवासी 40 वर्षीय रामनरेश मानसिक मंदित थे। रामनरेश अपने घर से 29 सितंबर की शाम को निकले थे। वापस घर नहीं लौटे। स्वजन तलाश करते रहे। मानसिक मंदित होने के कारण जानकारी पुलिस को नहीं दी थी।
यहां मिली थी लाश
दो अक्टूबर की शाम करीब तीन बजे इंदरगढ़ रोड पर बछर्ज्जापुर गांव के पास बरसाती नाले में रामनरेश का शव उतराता मिला था। चरवाहों ने शव देखा तो जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने शव मर्च्युरी में रख दिया था।
लावारिश शव मिलने की जानकारी होने पर स्वजन मर्च्युरी में देखने पहुंचे। चेहरा स्पष्ट नहीं था। इससे हाथ की कटी अंगुली और कपड़ों से पहचान हुई। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
