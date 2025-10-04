Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाथ की कटी अंगुली से से हुई युवक की शिनाख्त, दो दिन पहले नाले में मिली थी लाश

    By Rahul Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:52 PM (IST)

    कन्नौज के तिरवा में एक 40 वर्षीय मानसिक मंदित युवक रामनरेश का शव एक बरसाती नाले में मिला। वह 29 सितंबर से लापता था। परिजनों ने उसके हाथ की कटी उंगली और कपड़ों से उसकी पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि रामनरेश मानसिक रूप से कमजोर था और बिना बताए घर से निकल गया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    हाथ की कटी अंगुली से स्वजन ने की शव की शिनाख्त। जागरण

    संवाद सहयोगी, तिर्वा । बरसाती नाले में युवक का शव दो दिन पूर्व पड़ा मिला था। युवक का चेहरा स्पष्ट नहीं था। इससे स्वजन ने हाथ की कटी अंगुली और कपड़ों से पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन बोले, युवक मानसिक मंदित था और दो दिन पूर्व घर से बिना बताए निकला था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कस्बे के मंडी बाजार निवासी 40 वर्षीय रामनरेश मानसिक मंदित थे। रामनरेश अपने घर से 29 सितंबर की शाम को निकले थे। वापस घर नहीं लौटे। स्वजन तलाश करते रहे। मानसिक मंदित होने के कारण जानकारी पुलिस को नहीं दी थी।

    यहां मिली थी लाश

    दो अक्टूबर की शाम करीब तीन बजे इंदरगढ़ रोड पर बछर्ज्जापुर गांव के पास बरसाती नाले में रामनरेश का शव उतराता मिला था। चरवाहों ने शव देखा तो जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने शव मर्च्युरी में रख दिया था।

    लावारिश शव मिलने की जानकारी होने पर स्वजन मर्च्युरी में देखने पहुंचे। चेहरा स्पष्ट नहीं था। इससे हाथ की कटी अंगुली और कपड़ों से पहचान हुई। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।