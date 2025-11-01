Language
    यूपी में मरे हुए किसान ले रहे सम्मान निधि का लाभ, ऐसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:59 AM (IST)

    कन्नौज के अतिराजपुर और असालाताबाद में बीडीओ ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। 37 मृत किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि आने का मामला सामने आया, जिस पर बीडीओ ने जांच के आदेश दिए। किसानों ने खतौनी और सड़क निर्माण संबंधी समस्याएं भी बताईं। चौपाल में गोदभराई और अन्नप्राशन संस्कार भी हुए।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। विकास खंड की ग्राम पंचायत अतिराजपुर व असालाताबाद में बीडीओ ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और ग्रामीणों को फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए प्रेरित किया। इसमें पता लगा कि 37 मृत किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि आ रही है। बीडीओ ने संबंधित लेखपाल को जांच कर मृतकों के नाम डिलीट कराने के निर्देश दिए।

    शुक्रवार को बीडीओ दीपांकर आर्य अतिराजपुर गांव में चौपाल में पहुंचे। यहां पर किसानों की समस्याओं को सुना और उनको सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कुछ किसानों ने सड़क निर्माण की मांग उठाई, जिस पर प्रधान ने जल्द ही इसका निर्माण कराने का आश्वासन दिया। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के बारे में समझाया गया।

    कई किसानों ने खतौनी में विरासत का परिवर्तन न होने, खतौनी में नाम में कुछ अंतर होने के कारण किसान सम्मान निधि न मिल पाने की शिकायत की। पता लगा कि गांव में 37 मृत किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि आ रही है। इस पर बीडीओ ने संबंधित लेखपाल को जांच कर नाम डिलीट करने के निर्देश दिए।

    असालताबाद में आयोजित चौपाल में भी किसानों की खतौनी में नाम में अंतर होने के कारण उनके खाते में सम्मान निधि न आने की बात सामने आई। कृषि विभाग व लेखपाल को तत्काल किसानों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

    अतिराजपुर व असालताबाद में गर्भवती महिला की गोदभराई व बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया। इस दौरान एडीओ पंचायत यशकरन सिंह, एडीओ कृषि आदित्य कुमार, सचिव मनोज यादव, विनीत द्विवेदी, प्रधान राजीव द्विवेदी व शिवम राठौर समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे।