कन्नौज में पति ने पेट्रोल छिड़ककर पत्नी को जिंदा जलाया, घर का सामान भी खाक

जागरण संवाददाता, कन्नौज। सिकंदरपुर क्षेत्र के ग्राम जगतपुर में गुरुवार की सुबह सुखवीर सिंह राठौर की 30 वर्षीय पत्नी सोनम सिंह से कहासुनी हो गई। मामला बढ़ने पर घर में ही एक कमरे में पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बाहर से कमरा बंद कर सुखवीर सिंह अपने बेटा व बेटी को लेकर सिकंदरपुर चौकी पहुंचा और पुलिस को पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाने की सूचना दी।