कन्नौज में पेयजल परियोजना में देरी, टंकी का निर्माण पूरा न करने पर वीएसए कंपनी पर 4.25 करोड़ का जुर्माना

जागरण संवाददाता, कन्नौज। जिले में पेयजल संकट को दूर करने और हर घर तक सुचारु रूप से पानी पहुंचाने की मंशा पर कार्यदायी संस्था वीएसए इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रालि कंपनी हैदराबाद को लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है। तय समय के लगभग दो साल बाद भी काम पूरा न करने के कारण कंपनी पर तीन चरणों में 4.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही मार्च 2027 तक काम पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। यदि इसके बाद भी काम पूरा न हुआ तो प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।



जल जीवन मिशन के फेस-2'' प्रोजेक्ट के तहत कार्यदायी संस्था वीएसए इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रालि. कंपनी हैदाराबाद (तेलंगाना) को दिसंबर 2024 तक करीब 425 करोड़ रुपये की लागत वाली 128 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करते हुए जलापूर्ति शुरू करने के निर्देश अनुबंध शर्तों के तहत दिए गए थे। लेकिन जिले में इनमें से केवल 64 परियोजनाएं ही अभी तक पूरी हो सकी हैं। 57 परियोजना का कार्य आज भी आधा अधूरा है। इससे स्थानीय लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।



सात परियोजनाओं पर पानी की टंकी का निर्माण न हो पाने की स्थिति में सीधे नलकूप से ही पानी की आपूर्ति दी जा रही है। इसी सब के कारण नोडल निर्माण इकाई जलनिगम ग्रामीण ने कंपनी को पूर्व में कई नोटिस जारी कर कार्यप्रणाली में सुधार करने की हिदायत दी। इसके बाद भी सुधार न होने पर जलनिगम ने कंपनी पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। जो करीब 4.25 करोड़ रुपये है। हालांकि, परियोजनाओं की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जलनिगम ने कंपनी को मार्च 2027 तक हर हाल में सभी शेष कार्य पूर्ण करने के लिए अंतिम मौका दिया है।



